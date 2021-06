A volte ci sono cose che possono sembrare impossibili, a volte si verificano e quindi la realtà supera la fantasia. La Croazia si è portata in vantaggio nella gara valida per gli ottavi di finale di EURO 2020 con un autogol clamoroso della Spagna: Unai Simon non ha controllato un passaggio all'indietro di Pedri e la palla è finita in rete. Erroraccio del portiere della Roja, sicuro di riuscire a controllare comodamente il pallone che il compagno aveva deciso di recapitargli ma non ha calcolato bene il rimbalzo e la forza. Davvero una brutta situazione per il giovane numero uno della squadra di Luis Enrique. Cesar Azpilicueta ha fatto uno scatto di 30 metri per andare da Unai e rincuoralo dopo l'errore ma questa situazione sarà un macigno per il ragazzo e tutta la squadra, almeno nei minuti iniziali in seguito alla ripresa del gioco.

La Spagna fino a quel momento del match aveva dominato ed era stata la squadra ad andare più vicina al gol a Copenaghen ma l'errore del portiere dell'Athletic Bilbao, al momento, costa carissimo alla selezione spagnola.

(in aggiornamento)