Una perla di Zemura illumina l’Udinese, Runjaic ritrova il sorriso e la vittoria: Lecce in difficoltà

A cura di Vito Lamorte

Zemura illumina l'Udinese con un bellissimo calcio di punizione che regala tre punti ai friulani: Runjaic ritrova il sorriso e la vittoria dopo due sconfitta di fila, il Lecce di Gotti sempre più in difficoltà. La squadra bianconera ha meritato, giocando una gara di grande intensità e creando tante occasioni da rete: se nella prima parte di gara era stata sfortunata, l'Udinese nella ripresa è riuscita

La svolta del match al 75′: calcio piazzato battuto in maniera meravigliosa da Zemura, che con un mancino a giro dai 20 metri ha messo la palla nell'angolo alto e non ha lasciato scampo a Falcone.L'Udinese non segnava direttamente da piazzato dalla stagione 2022/23: in quel caso era stato Deulofeu a trasformare il tiro da fermo.

Zemura illumina l'Udinese con una punizione magnifica

Nella prima parte di gara le squadre non hanno fatto gol ma i friulani hanno centrato due legni, con la traversa colpita da Kabasele di testa e il palo di Zarraga, e altre occasioni che avevano decretato la superiorità della squadra di Runjaic nei primi 45 minuti al Bluenergy Stadium.

Nella ripresa l'Udinese ha proseguito con il suo forcing e al 75′ è arrivato il calcio piazzato che ha deciso la partita: Zemura ha calciato in maniera meravigliosa con un mancino a giro dai 20 metri e la palla si è infilata nell'angolino alto, col portiere del Lecce immobile a fissare il pallone finire in rete.

Il tabellino di Udinese-Lecce

RETI: 75′ Zemura

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue (67′ Kamara), Zarraga (79′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Brenner (46′ Davis), Lucca (78′ Iker Bravo). A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Giannetti, Modesto. All. K. Runjaic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (79′ Morente), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret (63′ Rafia), Ramadani (79′ Oudin), Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Rebic (63′ Pierotti). A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Marchwinski, Hasa. All. L. Gotti.

ARBITRO: Maurizio Mariani (sez. Aprilia).