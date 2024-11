Un video della partita contro il Milan sta causando scompiglio nello spogliatoio del Real Madrid I tifosi del Real Madrid sono infuriati per l’azione che ha portato al secondo gol del Milan: nasce da un retropassaggio sbagliato, la difesa spagnola è completamente in bambola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid è sotto attacco dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League: il 3-1 è stato traumatico, il secondo grande risultato negativo dopo il 4-0 subito dal Barcellona nel Clasico che aveva già aperto le prime crepe che con il passare dei giorni stanno diventando dei veri crateri. Tutti sono rimasti senza parole dopo la notte del Bernabeu non tanto per il risultato, quanto per l'atteggiamento dei Blancos in campo che sembravano irriconoscibili, spenti e senza mordente in una competizione che hanno vinto e dominato per 15 volte nella loro storia.

Sotto la lente di ingrandimento è finita l'azione che ha portato al momentaneo 2-1 dei rossoneri segnato da Alvaro Morata, un attaccante che da quelle parti conoscono fin troppo bene. Tutti i tifosi sono rimasti sbalorditi dalla passività della difesa del Real, completamente inerme davanti alla manovra del Milan che in campo ha fatto tutto quello che voleva. Un passaggi scellerato a metà campo, lento e prevedibile, da dato modo alla squadra di Fonseca di costruirsi il suo secondo gol nonostante la difesa dei Blancos fosse tutta schierata. Il video ha fatto andare su tutte le furie i tifosi e, di sicuro, anche Carlo Ancelotti sarà rimasto incredulo riguardando le immagini di un'azione inspiegabile.

La difesa del Real immobile nel secondo gol del Milan

È difficile immaginare un atteggiamento del genere da parte della squadra spagnola, eppure nella sconfitta contro il Milan si è visto di tutto. Ma l'azione del secondo gol dei rossoneri è stata clamorosa per l'immobilismo di tutta la difesa del Real Madrid che non ha fatto nulla per impedire agli avversari di andare in porta. Anzi, con un retropassaggio da incubo ha pure innescato la manovra: Tchouaméni cerca di passare il pallone a Vinicius ma finisce tra i piedi di Pulisic e invece di aggredire l'avversario allarga le braccia verso il suo compagno che non si era mosso in avanti.

Così lo statunitense ha tutto il tempo di avanzare e di crossare verso Leao indisturbato e anche il portoghese ha la fortuna di trovare un Militao disattento che gli lascia il tempo e lo spazio di girarsi senza fretta e calciare in porta: il rossonero era circondato da difensori eppure nessuno è stato in grado di recuperare il pallone o interferire quantomeno con il suo tiro verso Lunin. Il portiere poi ha parato il pallone ma sulla ribattuta si è avventato Morata che ha trovato un corridoio spalancato per segnare il suo gol.

Nell'area del Real Madrid c'erano sei difensori eppure nessuno ha visto arrivare l'attaccante spagnolo che li ha sorpresi tutti alle spalle ed è riuscito a gelare il Bernabeu con un gol facilissimo. Sei contro uno, eppure il rossonero ha avuto la meglio senza neanche faticare tanto. L'azione del gol del Milan ha fatto infuriare tutti i tifosi del Blancos, infastiditi dall'atteggiamento passivo della loro squadra e da una difesa completamente irriconoscibile, in balia degli eventi e senza quella coesione che ha caratterizzato la squadra nelle ultime stagioni.