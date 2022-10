Un tifoso incontra Baggio in piena campagna e ha un’idea: “Ora la mia Panda è incedibile” Roberto Baggio incontra per caso un tifoso per strada che fa una richiesta del tutto insolita al Divin Codino. Gli chiede di fargli due autografi sulla carrozzeria della sua Fiat Panda.

A cura di Fabrizio Rinelli

"L'uomo dietro il campione". È il titolo del brano cantato da Diodato, sigla del film targato Netflix ‘Il Divin Codino' andato in onda in questi giorni anche su Canale 5. Una frase che racchiude l'essenza della personalità di Roberto Baggio, un uomo prima ancora che un campione. Del numero #10 più amato dal mondo del calcio italiano si conosce ormai tutto. In "Una semplice domanda" a cura di Alessandro Cattelan, raccontò il suo primo pensiero dopo il ritiro dal calcio in quella giornata indimenticabile a San Siro nel corso di Brescia-Milan. "Quando ho smesso volevo sparire".

Già perché Roberto Baggio ha sempre dimostrato di amare la vita quotidiana, la normalità, quella che di solito non fa parte dei calciatori moderni. Senza eccessi e con l'umiltà che l'ha sempre contraddistinto. Come quella dimostrata in un video pubblicato da un utente su TikTok che ha mostrato un filmato in cui incontra per caso Roberto Baggio chiedendogli un insolito autografo. Non su un normale foglio di carta come accade solitamente, e neanche una maglietta del Divin Codino, ma sulla sua auto, una Fiat Panda per la precisione, quella che solitamente anche Baggio usa per spostarsi in campagna o quando va a caccia.

Nel filmato si vede Baggio piuttosto incuriosito da quella richiesta, ma allo stesso tempo divertito per ciò che stava per fare. Il tifoso gli chiede precisamente dove volesse che il campione del calcio italiano scrivesse il suo nome sulla carrozzeria dell'auto. "Uno qua e uno davanti sul cofano grazie Robi – chiede a Baggio che senza battere ciglio si abbassa e scrive il primo autografo nella parte interna dello sportello dell'auto lato guidatore – La impreziosiamo non la roviniamo" dice ancora il tifoso che poi risponde a Baggio il quale chiedeva indicazioni su quale fosse il punto preciso in cui volesse che venisse fatto il secondo autografo. "Che bella che è, dove lo faccio? – chiede Baggio – Vai qui Robi".

La parte finale del filmato è però a dir poco esilarante. Baggio, con un pennarello – evidentemente indelebile – che gli aveva appena dato il tifoso, si lascia andare con una battuta: "Ecco, così un'altra macchina rovinata – scherza Baggio sorridendo al tifoso, divertito da quanto aveva appena fatto – No, adesso è incedibile" risponde il tifoso che ringrazia colui il quale ha fatto sognare milioni di italiani con la sua classe e la sua forza capace di far avvicinare tante persona a questo sport. Baggio e la Panda è sempre stato un binomio perfetto tant'è che è diventata iconica una foto di qualche anno fa in cui era a bordo proprio della famosa auto targata Fiat mentre era al lavoro in campagna.