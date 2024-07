video suggerito

Un tifoso è morto prima della finale di Copa América, tragedia in Argentina: è caduto dal giardino verticale Tragedia prima della finale della Copa America 2024 a Buenos Aires: un tifoso è caduto dal giardino verticale, situato a Plaza de la República vicino all’Obelisco, ed è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia prima della finale della Copa America 2024 a Buenos Aires. Mentre migliaia di persone si riuniva con il passare dei minuti per assistere alla partita tra Argentina e Colombia, un tifoso di 29 anni della Seleccion argentina è morto dopo essere caduto dal giardino verticale che le forme delle lettere BA nella Plaza de la República nella capitale argentina nei pressi del più noto Obelisco.

Secondo i testimoni dell'accaduto, l'uomo è salito sopra alla lettera A dell'installazione e da lì ha cominciato a saltare per incitare la squadra di Lionel Scaloni: pochi minuti dopo è scivolato ed è morto sul colpo. Quelle lettere sono alte circa 6,50 metri.

Un tifoso dell'Argentina è morto prima della finale di Copa América

La vittima è stata subito identificata e si tratta di Alan Frete, di 29 anni, che è stato ripreso anche da alcuni video mentre era su questa struttura che si trova a pochi metri dall'Obelisco, iconico monumento di Buenos Aires. Frete sventolava la bandiera argentina mentre gli spettatori si accalcavano intorno a Plaza de la República in attesa dell'inizio della partita dell'Argentina contro la Colombia.

Leggi anche Il presidente della Federcalcio colombiana arrestato per aggressione prima della finale di Copa América

Il Ministero della Sicurezza della città di Buenos Aires ha confermato la morte dell'uomo al quale, secondo le autorità, è stato più volte chiesto di scendere dall'installazione per evitare di mettere in pericolo la propria vita. L’uomo, però, ha ignorato ogni tipo di dialogo.

La Polizia di Buenos Aires ha dichiarato: “L'uomo in questione è salito alla lettera “A” del giardino verticale e gli è stato più volte detto di scendere per evitare di mettere a rischio la propria vita. È stato utilizzato un megafono, ma è stato ignorato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nel momento in cui l'autore del reato, che stava saltando sulla lettera A, è caduto a terra e ha perso la vita".