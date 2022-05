Un tifoso della Roma insulta quelli del Leicester, ma si distrae: schianto nel traffico Nelle ore successive alla semifinale di Conference League tra Roma e Leicester è diventato virale il video di un incidente provocato da un tifoso giallorosso alla guida di uno scooter: si è distratto per insultare i tifosi del Leicester che raggiungevano lo stadio Olimpico. Fiume di commenti dall’Inghilterra: “È il karma”.

A cura di Paolo Fiorenza

Roma-Leicester giovedì sera è stata un trionfo dello sport: Olimpico gremito in ogni ordine di posti, atmosfera da brividi, omaggio di entrambe le tifoserie ad un commosso Ranieri. Nessun problema di ordine pubblico né prima né dopo il match, che ha visto la squadra giallorossa imporsi per 1-0 in virtù del gol di Abraham e dunque approdare alla finale di Conference League in cui affronterà il Feyenoord.

Il prepartita è stato tuttavia animato da un episodio che non ha avuto conseguenze se non per i diretti protagonisti, due uomini in scooter, di cui il responsabile è quello che guidava il mezzo che era davanti. L'uomo infatti ha affiancato un pullman di tifosi del Leicester che era diretto allo stadio e ha preso ad inveire contro i medesimi urlando "A' mer*a! A' mer*a! Devi morire te! Fatte scortà!", accompagnando gli insulti con ampi gesti del braccio. Il problema è che ha continuato a farlo anche quando ha superato il bus, girandosi all'indietro per indirizzare i suoi epiteti ai sostenitori del club inglese.

Il tifoso ha così perso di vista la strada davanti a lui e non si è accorto che stava finendo dritto a schiantarsi su una macchina parcheggiata. Un altro motociclista che arrivava alle sue spalle non è riuscito ad evitare a sua volta l'impatto col primo scooter, cadendo rovinosamente a terra. L'incidente ha provocato l'esultanza dei tifosi del Leicester sul pullman, che hanno festeggiato come se avesse segnato Vardy, urlando e battendo rumorosamente le mani sulle pareti del mezzo.

Il tutto è diventato virale nelle ore successive grazie al video girato da un sostenitore inglese che era presente in strada e che stava filmando il passaggio del pullman. Il filmato ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social, con prese in giro feroci nei commenti dall'Inghilterra: "Karma", è stata la parola più usata. Qualcuno sostiene che l'uomo sul motorino ce l'avesse col conducente del pullman per possibili dinamiche di traffico, ma la frase "fatte scortà" – si vede anche la volante della polizia che precede il bus all'inizio del video – sembra spazzare via ogni dubbio sull'effettivo contesto dell'episodio. Qualche ora dopo peraltro ad esultare sarà il tifoso della Roma, anche se un po' acciaccato…