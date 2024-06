video suggerito

Un piccolo tifoso fa invasione durante l’allenamento dell’Italia: il tenero gesto d’affetto di Spalletti Simpatico fuori programma durante l’allenamento a porte aperte dell’Italia a Iserlohn: un piccolo tifoso invade il terreno di gioco, il ct lo “salva” dalla sicurezza ed esaudisce il suo desiderio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il piccolo tifoso "raccolto" dal ct Luciano Spalletti (immagini Sportitalia)

Giornata di allenamenti per l'Italia di Luciano Spalletti che prosegue il proprio avvicinamento alla partita contro la Svizzera, preparandosi nel modo migliore. E provando a riallacciare il filo diretto con i propri tifosi, "carburante" fondamentale per respirare il clima delle grandi imprese. Così nella giornata di mercoledì 26, la Nazionale ha deciso di aprire le porte della seduta sul campo di Iserlohn, invaso da oltre 400 tifosi che si sono assiepati sugli spalti. Tra cui uno è riuscito a superare il cordone di sicurezza e a fare invasione: un bimbo che è corso verso Spalletti, col ct che lo ha "salvato" dalla sicurezza, per poi fargli incontrare uno dei suoi idoli, Federico Chiesa.

Un fuori programma divertente nel pomeriggio assolato di Iserlhon che ha visto gli Azzurri prepararsi sotto gli occhi vigili del ct. Tanto vigili da accorgersi subito di un momento particolare quando, a fine sessione e con quasi tutti i giocatori rientrati negli spogliatoi, dagli spalti è saltato giù un bambino che si è messo a correre in mezzo al campo.

L'invasione di campo del piccolo tifoso e l'intervento "paterno" di Spalletti

Superata la sicurezza (un paio di guardie), si è precipitato da Spalletti che lo ha prima fermato per poi prenderlo in braccio e accompagnarlo, evitando qualsiasi intervento brusco nei suoi confronti. Alla fine, ascoltata la richiesta del piccolo tifoso, il ct gli ha fatto incontrare uno dei suoi idoli: Federico Chiesa, per un pomeriggio che il bimbo non dimenticherà facilmente.

L'Italia si allena a porte aperte, Donnarumma tra i tifosi

L'allenamento a porte aperte da parte degli Azzurri ha permesso anche altri momenti di comunione tra squadra e tifosi. La seduta, secondo programma inizialmente era aperta solamente alla stampa solo per i primi 15 minuti. Poi la decisione del ct che ha deciso di far entrare i tifosi, circa 400, e di estendere l’apertura dei cancelli per l’intero allenamento. L'Hemberg Stadion di Iserlohn si è trasformato in una piccola curva azzurra, con cori per tutti. Un entusiasmo contagioso che ha spinto a fine allenamento Gigio Donnarumma a fermarsi e ad avvicinarsi ai tifosi in tribuna per fare autografi e i classici selfie.

Quando torna in campo l'Italia contro la Svizzera

Dopo il pareggio contro la Croazia e il passaggio agli ottavi di finale come seconda del Girone, l'Italia sfiderà adesso la Svizzera. Gli Azzurri scenderanno in campo alle 18:00 di sabato 29 giugno, a Berlino all'Olympiastadium.