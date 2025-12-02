Un ex calciatore di Premier League arrestato con l’accusa di stupro all’aeroporto di Londra

Un ex calciatore della nazionale inglese è stato fermato all’aeroporto dopo la denuncia per stupro. Il giocatore, la cui identità resta coperta da vincoli legali, è stato rilasciato su cauzione mentre prosegue l’inchiesta dell’Essex Police.

Un ex calciatore della nazionale inglese è stato fermato all’aeroporto di Stansted con l’accusa di stupro e poi rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti. Uno scandalo che scuote tutto il calcio inglese. Il quotidiano britannico The Sun rivela che un ex giocatore della nazionale e della Premier League, che ha vestito la maglia dei Three Lions negli anni 2010, è stato arrestato a Stansted dopo la denuncia della sua ex compagna.

La polizia ha confermato che l’uomo è stato rilasciato su cauzione, mentre le indagini proseguono. L'identità del sospettato resta protetta “per motivi legali”, ma il quotidiano britannico sottolinea che il fermo all’aeroporto ha suscitato sorpresa: il calciatore aveva infatti partecipato di recente a diversi eventi pubblici.

Secondo il racconto del giornale inglese, la denuncia risale a diverse settimane fa, quando la donna ha comunicato alle autorità dell’Essex che l’ex compagno avrebbe tentato di violentarla durante la loro relazione. L’uomo, diretto a un volo low-cost domenica sera, sarebbe stato bloccato ai controlli passaporti: la Guardia di Frontiera ha allertato la polizia, che è intervenuta arrestando il sospettato e trasferendolo in una stazione locale, dove è rimasto in cella per alcune ore fino all’arrivo del suo avvocato.

La presunta vittima è stata ascoltata da agenti specializzati in reati sessuali e le è stato offerto supporto dedicato. Il fermato è stato trasferito in una caserma della zona, dove gli sono stati effettuati i controlli previsti, tra cui la rilevazione delle impronte e la raccolta di un campione di DNA. Dopo alcune ore in custodia, è stato liberato su cauzione. Le autorità hanno precisato che rimarrà sotto misure di controllo fino a fine febbraio 2026, periodo durante il quale l’inchiesta andrà avanti. Alla vittima sono stati messi a disposizione sostegno e servizi dedicati.