Un ex arbitro della Liga messo in imbarazzo dal suo pappagallo: canta l’inno del Real Madrid Il pappagallo di Pajares Paz, un ex arbitro della Liga, attacca a cantare l’inno del Real Madrid in diretta TV mentre il fischietto è in collegamento con una trasmissione. Inutili i tentativi di zittirlo, per i tifosi può significare solo una cosa: la faziosità dell’ex direttore di gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'ex arbitro della Liga Pajares Paz è rimasto palesemente imbarazzato mentre – durante un collegamento in diretta TV dalla propria casa – il suo pappagallo ha iniziato a cantare l'inno del Real Madrid. Un episodio che ha scatenato i tifosi spagnoli, che hanno commentato in massa facendo due più due: quel pappagallo evidentemente stava ripetendo qualcosa che aveva sentito spesso tra quelle quattro mura, come prerogativa della sua natura. E chi altri se non l'occupante della casa medesima poteva essere stato a farlo, questo è stato il ragionamento di chi ha assistito alla scena, in primis chi era presente nello studio del ‘Chiringuito', la seguitissima trasmissione nella quale si è sentito nitido il motivetto di ‘Hala Madrid', ovvero l'inno della squadra da sempre accusata più di tutti di essere spinta da favori arbitrali.

Il pappagallo dell'ex arbitro della Liga attacca a cantare l'inno del Real Madrid in diretta TV

Gli ospiti del programma si sono messi a ridere, qualcuno si è coperto il volto con le mani, di fronte ad una situazione così surreale, mentre Pajares Paz provava a zittire il nobile pennuto dai colori sgargianti. Il 75enne ex fischietto iberico, che ha arbitrato nel massimo campionato per un decennio (tra il 1986 e il 1995), stava discutendo con gli altri ospiti circa la controversa decisione che aveva visto assegnare un calcio di rigore decisivo al Getafe nel finale del match pareggiato 1-1 col Valencia domenica scorsa. Nessuno poteva immaginare che le sue parole fossero interrotte all'improvviso dallo zufolare impertinente e garrulo del pappagallo, incontenibile nella sua esecuzione dell'inno del Madrid.

Pajares Paz imbarazzato prova a zittire il pappagallo, ma il pennuto insiste nell'esecuzione

Pajares Paz, con gli occhi sgranati e imbarazzati, a quel punto ha cercato di indurre al silenzio l'uccello, implorandolo di "stare zitto". Ma i suoi tentativi sono stati vani, visto che il ciarliero volatile ha continuato imperterrito il suo canto libero, mentre i presenti in studio riuscivano a malapena a trattenere le risate, con due di loro che si coprivano occhi e bocca. Notoriamente i pappagalli sono uccelli che apprendono vocalmente, il che significa che sono in grado di imitare e ripetere nuovi suoni.

"Non è mio, è di mia figlia", ha provato a giustificarsi l'ex arbitro, che poi ha raccontato come un altro ex direttore di gara spagnolo, Urizar Azpitarte, abbia a sua volta un pappagallo che dice "cabron" ("bastardo"), quando sente la parola "Barcellona"… Per la cronaca, Pajares Paz ha diretto otto partite del Real Madrid, in cui i Blancos hanno vinto sette volte, pareggiato una e perso zero.