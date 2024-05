video suggerito

Un calciatore del Manchester City cacciato dalla festa in discoteca: stava per scatenare una rissa Il Manchester City ha vinto la Premier League per la quarta volta consecutiva. Nella notte tra domenica e lunedì il titolo è festeggiato, alle 4 del mattino il portiere Carson è stato cacciato dalla festa.

A cura di Alessio Morra

Scott Carson, a modo suo, è entrato nella storia del calcio inglese ed è diventato, sempre a suo modo, ‘mitologico'. Perché da terzo portiere del Manchester City negli ultimi cinque anni ha giocato solo due partite e ha vinto soprattutto 11 trofei. I compagni lo adorano, disse Guardiola qualche anno fa, lui ha sfilato con tutti durante la festa per la quarta Premier vinta di fila, ma la giornata di festa l'ha finita malissimo, perché Carson è stato cacciato dalla festa del City alle 4 del mattino.

Quarta Premier League vinta di fila per il Manchester City

Con un finale di campionato straordinario il Manchester City è riuscito a scavalcare sull'Arsenal e ha vinto la Premier League per il quarto anno consecutivo, record assoluto per il calcio inglese. Il 3-1 al West Ham ha chiuso definitivamente i giochi. All'Ethiad, poi, è partita una grande festa, che è durata a lungo. Ma la festa è poi proseguita in un ristorante della città, uno dei più rinomati, c'erano tutti e tutti assieme stavano celebrando il titolo. Fotografi e paparazzi hanno immortalato i calciatori, le rispettive compagne, la notte di danze e balli, e di festeggiamenti, anche goliardici.

Scott Carson è il terzo portiere del Manchester City, ha vinto 11 trofei giocando 107 minuti.

Scott Carson cacciato dalla festa del Manchester City alle 4 del mattino

Il limite, però, si è superato, forse perché l'alcol è sgorgato a fiumi. E a un certo punto è accaduto qualcosa di grosso che ha portato all'intervento della sicurezza. Tra canti e balli c'è chi ha trasceso ed è stato proprio il più ‘esperto', che tradotto significa il più ‘anziano' e cioè Scott Carson, che a settembre compirà 39 anni, a creare problemi. Carson si è lasciato trasportare durante i festeggiamenti e alle del 4 di lunedì mattina è stato buttato fuori dalla sicurezza del locale.

Secondo quando riportano alcuni media inglesi, Carson è stato messo alla porta dopo aver litigato con un'altra persona che era alla festa, ha ‘rischiato' di innescare una rissa. E siccome prevenire è sempre fondamentale, il ‘caos' è stato bloccato sul nascere. Stop a qualunque tipo di rischio, e Carson è stato buttato fuori dalla festa per il decimo titolo inglese del City.