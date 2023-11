Un aereo decolla da Milano, nessun passeggero sa dov’è diretto: Cannavaro svela a tutti la verità Oltre 100 passeggeri sono saliti su un aereo alla Malpensa senza conoscerne la destinazione: solo durante il volo è stato Fabio Cannavaro a svelare a tutti che stavano andando allo stadio Olimpico di Roma.

A cura di Paolo Fiorenza

C'è un aereo di linea che decolla da Milano, nessuno dei passeggeri sa dov'è diretto. Eppure ognuno di loro ci è salito di sua spontanea volontà, anzi con l'animo pieno di aspettative per quello che sarà. Ad un certo punto durante il volo è Fabio Cannavaro a svelare a tutti la destinazione di quel viaggio: si va a Roma per assistere alla partita dell'Italia contro la Macedonia del Nord, non un match banale ma anzi decisivo per acciuffare il secondo posto nel girone dietro l'Inghilterra e qualificarsi ai prossimi Europei. Una squillante vittoria azzurra per 5-2, che dà alla squadra di Spalletti la chance di poter anche pareggiare lunedì prossimo nell'ultima gara contro l'Ucraina e staccare l'agognato pass per la Germania.

Erano più di 100 i passeggeri saliti sabato alla Malpensa su un aereo Wizz Air senza conoscerne la rotta. Avevano avuto questa possibilità vincendo un concorso organizzato dalla compagnia aerea low cost: dovevano fare un post su Instagram descrivendo cosa significasse per loro essere italiani. Questo il senso dell'iniziativa #LetsGetLostItalia, che ha portato i vincitori prima a prendere il volo e poi a ricevere durante il viaggio la rivelazione a sorpresa dell'ex Pallone d'Oro e campione del mondo a Berlino nel 2006.

Fabio Cannavaro sull'aereo diretto a Roma

"Andiamo a Roma per vedere giocare l'Italia", ha detto Cannavaro ai presenti sull'aereo, che una volta arrivati allo stadio Olimpico si sono accomodati nella zona Hall of Fame, con l'ex capitano azzurro che poi ha visto la partita assieme a loro. Una giornata da ricordare, che è diventata ancora più bella visto lo spettacolo ammirato in campo, con 7 gol complessivi e soprattutto la fondamentale vittoria della squadra azzurra, che ora è davvero ad un passo dalla qualificazione diretta a Euro 2024 senza dover passare per l'incubo dei playoff, che ci sono stati già fatali – ben due volte – facendoci fuori dagli ultimi due Mondiali.

"Mi sono divertito moltissimo durante questo volo, per me è stato fantastico accompagnare così tante persone alla partita della Nazionale, la squadra a cui tutti teniamo, e vedere l'effetto sorpresa nei loro occhi", ha commentato Cannavaro. Uno che sa bene come si vince: la squadra di Spalletti sembra aver imboccato la strada giusta sotto i suoi occhi.