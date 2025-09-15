Calcio
Umtiti annuncia il ritiro e ringrazia il Lecce con parole dolcissime: “Un amore che non avevo mai conosciuto”

Samuel Umtiti annuncia il ritiro dal calcio giocato e ringrazia il Lecce con parole dolcissime nel monologo che accompagna il video social: “Ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto”.
Adesso è ufficiale. Nelle settimane scorse si rincorreva la notizia e oggi è arrivata la conferma: Samuel Umtiti si ritira dal calcio professionistico a 31 anni. Il difensore francese ha pubblicato un comunicato su Instagram annunciando la decisione. "Dopo una carriera intensa, con alti e bassi, è giunto il momento di dire addio. Ho dato tutto me stesso con passione e non mi pento di nulla".

Il calciatore ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato: "Voglio ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho lavorato". Ai tifosi, "grazie per tutto il vostro supporto". La notizia arriva dopo un periodo difficile, segnato da mancanza di continuità e molteplici infortuni che hanno rallentato la sua carriera dopo aver raggiunto l'apice della Coppa del Mondo 2018 in Russia con la Francia.

Lascia dietro di sé un'eredità significativa e momenti memorabili. Vincitore della Coppa del Mondo con la Francia, Umtiti è stato determinante nella solidità difensiva della squadra di Didier Deschamps, pluricampione con il Barcellona dopo e un brillante inizio di carriera all'Olympique Lyonnais. 

Dal Mondiale del 2018, ha subito 18 infortuni che lo hanno costretto a saltare circa 170 partite e lo hanno spinto ad annunciare il ritiro.

Umtiti ringrazia il Lecce con parole dolcissime: "Un amore che non avevo mai conosciuto"

Samuel Umtiti  nella stagione 2022/2023 ha vestito la maglia del Lecce e ha contribuito alla salvezza dei salentini prima di andare a chiudere la sua avventura da giocatore al Lille. Proprio al club pugliese ha dedicato parole dolcissime nel monologo che accompagna il video: "A Lecce ho riscoperto sensazioni inesplicabili, quasi dimenticate, la semplice gioia di giocare al calcio e ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto".

