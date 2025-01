video suggerito

Ultimo giorno di Kvaratskhelia a Napoli: il discorso alla squadra e la reazione inattesa di Conte Il 15 gennaio 2025 sarà ricordato come l'ultimo giorno di Kvaratskhelia a Castel Volturno: il discorso e il saluto ai compagni prima di partire per Parigi, con il bel gesto di Conte nei suoi confronti davanti a tutto lo spogliatoio.

A cura di Vito Lamorte

Kvaratskhelia lascia il Napoli dopo due stagioni e mezza per trasferirsi al PSG. La notizia che, probabilmente, in pochi si sarebbero aspettati di sentire e vedere realizzata in questa sessione invernale di calciomercato. Il calciatore georgiano oggi partirà per Parigi e domani sosterrà le domani visite mediche prima dell'annuncio ufficiale. Operazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro, con un ingaggio per il calciatore da 8,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2030.

Prima di andare via, però, Kvara ha voluto salutare i compagni recandosi a Castel Volturno e rendendosi protagonista di un paio di gesti che potrebbero sembrare normali ma che non sono così scontati: Khvicha si è fatto autografare un poster da tutti i suoi compagni e ha tenuto un breve discorso nello spogliatoio prima di congedarsi dalla sua avventura col club partenopeo.

L'ultimo giorno di Kvara al Napoli, il saluto e il discorso ai compagni

Un bel gesto di Kvaratskhelia prima di partire per Parigi è stato l'ultimo saluto ai compagni di squadra al centro sportivo di Castel Volturno: il calciatore georgiano ha riunito tutti nello spogliatoio di Castel Volturno e ha fatto una cosa che non si è vista di frequente nel suo periodo a Napoli, ovvero ha preso la parola e ha ringraziato tutti per i momenti trascorsi insieme e per l’accoglienza che ricevuto fin da primo giorno.

Oltre a questo, Kvara ha chiesto a tutti i compagni di squadra di autografare una foto-ricordo che aveva sull’armadietto e che porterà con sé sotto la Tour Eiffel. A raccontare questo retroscena è il quotidiano Il Mattino.

Il 15 gennaio sarà ricordato come l’ultimo giorno di Kvara a Castel Volturno, tra lacrime ed abbracci con gli ormai ex compagni, ma c'è stato anche l’ultimo abbraccio con Antonio Conte: il tecnico ha formulato anche un piccolo discorso con un grosso in bocca al lupo finale al calciatore georgiano dopo le parole che ha riservato a lui in conferenza stampa per sancire il suo addio. Un bel gesto, anche questo non dovuto e non scontato.

Kvara al murales di Maradona alle 3 di notte: l'ultimo saluto alla città

Oltre alla squadra, Kvaratskhelia ha voluto rendere omaggio alla città e a tutto il popolo partenopeo recandosi in piena notte davanti allo storico murales di Diego Armando Maradona: un video sui social è diventato in poche ore virale perché nessuno si aspettava che il georgiano si recasse ai Quartieri Spagnoli per omaggiare, un'ultima volta, il murales del Pibe de Oro.

Un momento, anche questo, che nessuno si aspettava ma che fa capire ancora di più il legame che Kvara ha con Napoli e il Napoli, nonostante l'addio.