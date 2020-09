Bentornato Tucu! Ha volto omaggiare così l'Udinese il ritorno in bianconero di Roberto Pereyra. Il fantasista argentino, di ruolo centrocampista, ha sposato nuovamente la maglia friulana per vivere ancora una volta le emozioni dello stadio ‘Friuli' che negli anni della sua ascesa nel calcio professionistico, gli ha permesso di vivere un'esperienza unica con la Juventus. Il suo passaggio all'Udinese è stato reso ufficiale dallo stesso sito del club di Pozzo che ha dunque comunicato come il giocatore sarà presto a disposizione di Gotti per le prossime sfide di campionato.

Pereyra arriva dal Watford con cui ha giocato dal 2016. Un punto importante della sua carriera quello del club inglese che gli ha permesso di maturare ulteriormente segnando numeri anche positivi con gli Hornets. Grande soddisfazione è stata espressa dal responsabile dell'Area Tecnica friulana, Pierpaolo Marino: "Siamo felicissimi di poter riabbracciare Pereyra, è un top player internazionale che non necessita di essere presentato tecnicamente. Rappresenta per noi un acquisto da favola”.​

Ufficiale: Roberto Pereyra torna all'Udinese

Pereyra era appunto arrivato all'Udinese nel 2011, prelevato dal River Plate. Un'esperienza importante la sua che nelle prime tre stagioni in Italia, fino al 2014, gli ha permesso di collezionare 104 presenze con tanto di 8 gol e 10 assist. Poi il passaggio alla Juventus, praticamente da 12esimo in campo dato che era sempre una delle prime sostituzioni: 68 presenze 6 gol e 5 assist. Prima dell'approdo al Watford dove dal 2016 ha messo insieme la bellezza di 115 presenze, 18 gol e 11 assist. Ora il ritorno all'Udinese dove potrà giocare al suo fianco o al posto di Rodrigo De Paul, su cui c'è il forte interesse di diversi club europei.