Udinese-Napoli è un match del 17° turno della Serie A 2020/2021. La gara tra i bianconeri di Luca Gotti e gli azzurri di Rino Gattuso si giocherà oggi domenica 10 gennaio 2021 alla Dacia Arena di Udine, con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. I friulani vengono dall'impegno di Bologna, dove De Paul & co hanno pareggiato; mentre i partenopei nell'ultimo turno hanno perso in casa contro lo Spezia.

Dopo la pausa natalizia l'Udinese non ha ancora vinto una gara, visto che ha perso in casa della Juventus e poi con il Bologna, mentre il Napoli ha vinto prima in casa del Cagliari per 4-1 e poi allo stadio Diego Maradona si sono fatti rimontare in superiorità numerica dai bianconeri liguri di Vincenzo Italiano. Rino Gattuso sembrava aver ritrovato la squadra dal punto di vista tecnico e ma i suoi ragazzi appaiono deboli mentalmente: servono correttivi in vista di un gennaio pieno di impegni tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Udinese-Napoli, dove vederla in TV

La partita tra Udinese e Napoli si giocherà oggi 10 gennaio 2021 alla Dacia Arena di Udine con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, la gara sarà visibile sul canale Sky Sport HD (numero 253 del satellite). Prima e dopo la gara ci saranno approfondimenti e interviste con i protagonisti del match con lo studio di Sky Calcio Show.

La diretta streaming di Udinese-Napoli

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Udine anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.