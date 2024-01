Udinese-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Milan, a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, affronta l’Udinese alla Dacia Arena per la 21ª giornata della Serie A. Calcio d’inizio alle 20:45, diretta TV e streaming su Dazn e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la vittoria con la Roma, il Milan affronterà l'Udinese alla Dacia Arena per la 21ª giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20:45, diretta TV e streaming su Dazn in coesclusiva su Sky.

I rossoneri di Pioli hanno rialzato la testa in campionato, con tre vittorie consecutive che hanno rilanciato la corsa verso un sicuro posto in Champions League. Forti di risultato e prestazione offerta contro la Roma, costata la panchina a Josè Mourinho, in Friuli proveranno a replicare le ultime positive prove per solidificare il terzo posto in campionato, in attesa di un passo falso elle prime due, Inter e Juventus. L’Udinese, invece, deve cercare di far punti per non rischiare di restare invischiata in una zona retrocessione lontana adesso solo uno il punto di vantaggio. Nell'ultimo precedente, vittoria dell'Udinese al Meazza: i friuliani hanno vinto le ultime due sfide contro il Milan in campionato e mai nella sua storia ha ottenuto tre successi di fila contro i rossoneri in Serie A.

Pioli recupera Florenzi che parte dalla panchina: il tecnico potrebbe confermare la formazione vista contro la Roma. Assenze importanti per Cioffi che deve rinunciare a Bijol, Ebosse, Deulofeu.

Partita: Udinese-Milan

Dove: Dacia Arena (Udine)

Quando: sabato 20 gennaio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Serie A, 21a giornata

Dove vedere Udinese-Milan in diretta TV

Udinese-Milan è una partita che verrà prodotta in co esclusiva tra DAZN e Sky. In TV visibile sulle smart connesse a internet attraverso una console di gioco o a un dispositivo wireless per il servizio di DAZN (a pagamento) oppure, sempre in diretta TV, si potrà vedere l'incontro su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sempre a pagamento.

Udinese-Milan dove vederla in diretta streaming

Possibilità di vedere il match anche in live streaming. Gli abbonati di DAZN possono usufruire dell'app mentre per quelli Sky il servizio è garantito attraverso SkyGo oppure l'on demand su NOW. Su DAZN il commento sarà di Stefano Borghi, con l'aiuto tecnico di Fabio Bazzani. Su Sky i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Milan

Il Milan di Pioli sorride anche perché recupera Florenzi, che andrà in panchina. Possibile conferma dell’undici che ha battuto a San Siro la Roma e che ha convinto pubblico e tifosi. Nell’Udinese molte assenze: out Bijol, Ebosse, Deulofeu, in porta ci sarà ancora una volta Okoye con Pereyra e Lucca a comporre il tandem offensivo.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic; Loftus-Cheek, Leao; Giroud.