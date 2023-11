Ucraina-Italia dove vederla oggi in TV e streaming sulla Rai: orario e formazioni della partita Ucraina-Italia è il match valido per l’ultimo turno della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. Dopo la vittoria o contro la Macedonia del Nord per 5-2 all’Italia basta un punto per staccare il pass.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ucraina-Italia è il match valido per l'ultimo turno della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. Dopo la vittoria per 5-2 degli azzurri all'Olimpico contro la Macedonia del Nord, la Nazionale ora avrà bisogno solo di un punto per staccare il pass e presentarsi da campioni in carica al torneo continentale. L'occasione per Luciano Spalletti di chiudere il cerchio e preparare così con calma i prossimi impegni della sua Italia che ha preso in mano a seguito delle dimissioni di Roberto Mancini diventato Ct dell'Arabia Saudita.

Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista della formazione nel match che si giocherà oggi, lunedì 20 novembre, alle ore 20:45 alla BayArena di Leverkusen, situato nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Conferme dovrebbero esserci nel modulo 4-3-3 che contro la Macedonia ha dato risposte positive evidenziate dalle prestazioni di Chiesa, Berardi e Raspadori. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo.

Dove vedere Ucraina-Italia in diretta TV sulla Rai, il canale in chiaro

Ucraina-Italia sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro in esclusiva su Rai 1 che coprirà l'intero evento prima e dopo la gara che avrà inizio alle 20.45. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro con Tizia Alla in campo. In studio dalla postazione per i vari collegamenti ci saranno invece Alessandro Antinelli e Daniele Adani. Su Sky la differita della partita.

Ucraina-Italia, dove vederla in streaming gratis

Per tutti i tifosi azzurri la possibilità inoltre di vedere la partita Ucraina-Italia anche in diretta streaming. Sarà possibile alla partita sulla piattaforma RaiPlay che trasmetterà la gara in diretta streaming e in chiaro per tutti.

Le probabili formazioni di Ucraina-Italia: le scelte di Spalletti

L'Ucraina dovrebbe schierarsi in un 4-2-3-1 in cui Dovbyk sarà il terminale offensivo della formazione di Rebrov. Centrocampo folto e di qualità con Stepanenko e Zinchenko in mediana più Yarmolenko, Sudakov e Tsygankov alle spalle della punta. In difesa Konoplya, Zabarnyi, Krivstov e Mykolenko davanti a Bushchan.

Nell'Italia invece Spalletti confermerà il 4-3-3 con il ritorno di Di Lorenzo dopo la squalifica nel ruolo di terzino destro. Barella con Cristante e Bonaventura a completare il centrocampo. Davanti conferme invece per il tridente formato da Berardi, Raspadori e Chiesa che hanno dato garanzie nel match contro la Macedonia.

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Ct: Rebrov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Cristante, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti

La classifica dell'Italia nel girone C per le Qualificazioni agli Europei 2024

La classifica dell'Italia nel girone C per le qualificazioni agli Europei 2024 vede l'Inghilterra prima con in tasca già il biglietto per la fase finale del torneo seguita proprio da Italia e Ucraina. Già fuori Macedonia del Nord e Malta.

La classifica del girone a una giornata dalla fine della fase a gironi: