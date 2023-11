Le probabili formazioni di Ucraina-Italia per le qualificazioni agli Europei: le novità di Spalletti L’Italia tornerà in campo contro l’Ucraina per la partita di qualificazione ai prossime Europei: tutte le novità di formazione si Spalletti in vista dell’incontro.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo per raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei. Il prossimo impegno sarà lo scontro diretto con l'Ucraina: inglesi, primi in classifica, hanno già staccato il pass per la fase finale mentre gli azzurri sono chiamati a evitare un'altra mancata qualificazione dopo quelle agli ultimi due Mondiali.

Tra le fila della Nazionale ci sono stati alcuni infortuni, ma Spalletti può comunque contare sui suoi uomini principali senza dover operare strani esperimenti in un momento così delicato: neanche questa volta ci sarà Ciro Immobile, ma con Raspadori, Scamacca e Kean l'attacco resta comunque in ottime mai.

La probabile formazione contro l'Ucraina. Come detto non ci saranno grandi rotazioni in vista nella prossima partita dell'Italia. Spalletti punterà ancora sul suo collaudato 4-3-3 con Scalvini e Gatti che partiranno in difesa dal 1′, con Di Lorenzo e Dimarco esterni. Barella, Cristante e Frattesi formeranno il terzetto di centrocampo, mentre in avanti ci sarà il tridente formato da Xaniolo, Scamacca e Raspadori.

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Gatti, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

L'incontro con l'Ucraina è una partita che l'Italia non può assolutamente fallire: con il primo posto blindato dall'Inghilterra le chance per salire sul carro dei prossimi Europei in Germania si assottigliano e una nuova clamorosa eliminazione peserebbe tanto per gli azzurri che da pochi mesi hanno inaugurato un nuovo corso con il cambio del commissario tecnico. Dalla loro parte gli azzurri hanno la vittoria all'andata per 2-1 contro gli ucraini firmato dalla doppietta di Frattesi, un risultato importante in virtù dello scontro diretto che dà un piccolo vantaggio ai ragazzi guidati da Luciano Spalletti.