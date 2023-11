Dove si gioca Ucraina-Italia, lo stadio della partita di qualificazione agli Europei Dove si gioca Ucraina-Italia: lo stadio scelto per la partita di qualificazione agli Europei 2024 è la BayArena di Leverkusen, in Germania.

Ucraina-Italia è la partita decisiva per la qualificazione agli Europei 2024 per la Nazionale di Luciano Spalletti e si gioca il 20 novembre 2023. Gli Azzurri sono al secondo posto del gruppo C a pari merito con i prossimi avversari ma hanno lo scontro diretto della gara d'andata a favore (vittoria per 2-1 a Milano) e ora hanno due risultati per strappare il pass per la Germania.

La partita chiuderà il girone di entrambe le nazionali e verrà disputata alla BayArena di Leverkusen, in Germania. La nazionale ucraina a causa del conflitto sta giocando le sue partite sempre in altre nazioni: finora le gare interne dei ragazzi allenati da Sergej Rebrov, gemello di Shevchenko nella Dinamo Kiev degli anni '90, erano state giocate in Polonia e in Slovacchia ma per questa sfida è stato scelto l'impianto che ospita le gare interne del Bayer Leverkusen.

Lo stadio di Leverkusen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, è sempre stato noto come Ulrich-Haberland-Stadion ma quando venne ristrutturato nel 1997, e portato a 22.500 posti, fu rinominato BayArena. C'è stato un'altra sessione di lavori nel 2009, che ha portato alla copertura totale dei posti a sedere e l'ampliamento a 30 mila posti: inoltre è stato costruito a fianco dell'impianto anche un albergo che porta lo stesso nome dello stadio.

Nonostante sia una struttura all'avanguardia, moderna ed efficiente; lo stadio di Leverkusen non è stato inserito nell'elenco degli impianti della Coppa del Mondo del 2006 e non farà parte di quelli che ospiteranno le gare degli Europei 2024.

Prima dell'invasione russa del febbraio 2023, l'Ucraina giocava le sue gare interne all'NSK Olimpiyskiy di Kiev ma successivamente ha iniziato a spostarsi: come già anticipato, la maggior parte delle gare le ha giocate in Polonia ma in qualche occasione anche la Slovacchia ha aperto le sue porte alla nazionale allenata da Rebrov. Per l'ultima sfida del girone C contro gli Azzurri sarà l'Ucraina scenderà in campo in Germania, dove potrà contare anche sulla presenza di molti esuli che dopo l'inizio della guerra si sono trasferiti in quella zona della Renania.