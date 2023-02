Tutti i voti del The Best FIFA: le scelte di Bonucci e Mancini, Salah e de la Fuente snobbano Messi La lista completa di tutti i voti di calciatori e allenatori per il The Best FIFA, sorprendenti le scelte di Salah e del ct della Spagna. E il vincitore Messi per chi ha votato?

A cura di Marco Beltrami

Leo Messi ha vinto il premio the Best FIFA riservato al miglior giocatore del 2022 collezionando 52 punti e mettendosi alle spalle Kylian Mbappé e Karim Benzema, rispettivamente con un totale di 44 e 34 punti. Poche ore dopo la cerimonia, il sito del massimo organo calcistico internazionale ha messo a disposizione di tutti, rendendoli di dominio pubblico, i voti di allenatori e capitani delle nazionali, fondamentali insieme a quelli di giornalisti e tifosi per l'assegnazione del premio e non mancano le sorprese.

Partiamo innanzitutto dal vincitore. Per chi ha votato Leo Messi? Il capitano dell'Argentina ha dato 5 punti a Neymar e 3 a Mbappé, entrambi compagni di squadra al PSG, e come terza preferenza con sportività ha scelto Benzema al quale è finito un punto. Proprio Mbappé e Benzema invece non hanno potuto votare, in quanto a fare le loro veci è stato il capitano della nazionale francese è Lloris, che ha scelto nell'ordine Kylian, Benzema e Leo Messi.

E per l'Italia chi ha votato? Ad esprimere tre preferenze è stato il capitano della Nazionale Leonardo Bonucci, che ha scelto Messi, Benzema e Luka Modric, mentre il commissario tecnico azzurro Mancini ha optato per Messi, Mbappé e Neymar, escludendo dunque Benzema. A proposito di ct, quello della Francia Deschamps ha dato priorità ai suoi Mbappé e Benzema, puntando poi su Messi, mentre il campione del mondo Scaloni ha dimenticato i francesi scegliendo Messi, Alvarez e Modric.

Non sono mancati come sempre i voti curiosi, quelli di Alaba capitano dell'Austria per esempio hanno sollevato un polverone, visto che i tifosi del Real Madrid lo hanno attaccato per aver preferito Messi a Benzema. Particolare come nella lista dei votanti non ci sia anche Cristiano Ronaldo, con Pepe scelto come capitano del Portogallo. Per chi ha votato il difensore? Per Mbappé, Benzema e Modric con buona pace di Messi e compagni.

Scorrendo la lista non mancano sicuramente le situazioni particolari e per certi versi sui generis, oppure quelle legate a motivi patriottici o territoriali. Il capitano del Benin ha dato come primo nome quello di Mané, così come quelli delle Comore, del Mali, del Kenya e del Niger. Anche l’ex Napoli Kalidou Koulibaly ha anteposto l’attaccante del Bayern a Mbappé e Messi. L’egiziano Salah invece ha scelto un trio d’eccezione formato da Vinicius, De Bruyne e Hakimi. Il capitano del Gabon ha optato per Julian Alvarez, mentre quello della Guyana ha puntato su Bellingham.

Un caso che merita di essere menzionato è quello del commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente, che ha optato per un trio assolutamente sorprendente. L'allenatore che dopo i Mondiali è subentrato a Luis Enrique ha snobbato Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema, puntando sull'attaccante del Manchester City Julian Alvarez, la stella inglese del Borussia Dortmund Jude Bellingham e infine Luka Modric. Qui la lista completa dei voti per il the Best FIFA in formato pdf