Alaba sceglie Messi al the Best FIFA e si scatena l’inferno, poi spiega: “Non è un voto solo mio” David Alaba ha votato al the Best FIFA in quanto capitano dell’Austria, preferendo Messi a Benzema. Pioggia di insulti beceri e razzisti.

A cura di Marco Beltrami

La vittoria del premio TheBest FIFA Men's Player da parte di Messi era praticamente annunciata. Dopo la vittoria dei Mondiali, l'argentino dunque è stato insignito dal massimo organo calcistico mondiale del riconoscimento di miglior giocatore maschile, in virtù dei voti ricevuti da tifosi, dirigenti e capitani delle nazionali, e da 300 giornalisti. Non sono certo mancate le polemiche come evidenziato per esempio dall'assenza alla cerimonia dei giocatori del Real. Uno di questi in particolare è finito sulla graticola per il suo voto.

Stiamo parlando di David Alaba, duttile calciatore delle merengues che dopo i tanti successi al Bayern nella scorsa stagione ha trionfato in Champions con il Real Madrid. Il difensore ha votato per il premio The Best in quanto capitano della nazionale austriaca e le sue preferenze non sono passate inosservate.

Sul sito della FIFA infatti sono stati resi noti alcuni dei voti dei big del calcio internazionale, come Harry Kane, Thiago Silva e David Alaba. In effetti proprio i tre nominativi forniti dal calciatore del Real hanno sollevato un polverone: prima preferenza e dunque cinque punti per il poi vincitore Leo Messi, seconda per il compagno di squadra Karim Benzema al quale sono dunque arrivati tre punti, e terza per Kylian Mbappé che ha preso un solo punto.

Il fatto di aver preferito l'ex Barcellona Leo Messi al compagno di squadra Karim Benzema, ha scatenato le ire dei tifosi del Real Madrid che si sono scagliati contro Alaba a suon di commenti sui social. Bersagliati di frasi offensive, becere e anche purtroppo razziste, sotto i suoi post di Instagram con l'hashtag #alabaout ovunque. Anche se i voti di Alaba non sono stati decisivi per il successo di Messi, comunque il popolo madrileno non gliel'ha perdonato, esagerando decisamente.

Una situazione che ha spinto il calciatore austriaco a chiarire i motivi delle sue preferenze. In un post caricato nelle sue stories di Instagram infatti Alaba ha spiegato che il suo voto è figlio di una decisione collettiva: "La squadra nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non solo io. Tutti nel consiglio di squadra possono votare, ed è così che viene deciso. Tutti sanno, soprattutto Karim, quanto ammiro lui e le sue prestazioni e spesso ho detto che per me è il miglior attaccante del mondo, e lo è ancora. Senza dubbio".