Serata horror per Leonardo Bonucci in Juventus-Fiorentina. Il capitano bianconero ha sfoderato una prestazione nettamente insufficiente. Tanti gli errori dell'esperto difensore di Andrea Pirlo, letteralmente irriconoscibile per tutto il corso della partita. Una partita iniziata male e finita peggio, con lo zampino in negativo in tutte e tre le reti segnate dalla squadra di Cesare Prandelli. Bonucci potrà approfittare della sosta per le festività per ricaricare le energie.

Dopo il fischio finale di Juventus-Fiorentina, tifosi scatenati sul web e sui social contro Leonardo Bonucci. Dito puntato sulla prestazione del capitano bianconero, totalmente negativa. La serata no del centrale di Pirlo è iniziata dopo appena 3′ di gioco quando ha sbagliato i tempi del fuorigioco, spianando di fatto la strada all'attaccante avversario Vlahovic che si è involato verso la porta di Szczesny battuto poi con un tocco morbido. Bonucci avrebbe dovuto seguire più da vicino il centravanti, che ha invece approfittato di un piazzamento sbagliato per beffare lui e il compagno di reparto de Ligt. Poco dopo il numero 19, irriconoscibile, ha sbagliato diversi passaggi elementari e in un'occasione in particolare ha rischiato di regalare il pallone del 2-0 ai viola.

Con il passare dei minuti le cose non sono andate meglio. Nel secondo tempo infatti Bonucci ha sbagliato i tempi dell'intervento in occasione del gol del raddoppio della Fiorentina. Il difensore ha "bucato" il pallone, sorprendendo Alex Sandro che ha deviato goffamente lo stesso alle spalle del suo portiere. Di male dunque in peggio per Bonucci che per completare l'opera ha perso anche palla sull'azione che ha portato poi al terzo gol dell'ex Caceres. Non un inizio di stagione particolarmente brillante quello dell'esperto difensore che ha dovuto fare i conti probabilmente anche con gli straordinari legati all'emergenza infortuni in difesa, giocando anche in condizioni non ottimali.