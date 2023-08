Turati squalificato per una bestemmia dopo Frosinone-Napoli: un video lo ha inchiodato Il Giudice sportivo ha punito con una giornata di squalifica Stefano Turati il portiere del Frosinone. In occasione della partita col Napoli, un video lo ha inchiodato.

A cura di Marco Beltrami

È arrivato il tanto atteso comunicato del Giudice sportivo con i provvedimenti disciplinari legati alla prima giornata di Serie A. Tra le sanzioni spicca quella comminata al portiere del Frosinone Stefano Turati, che dovrà fare i conti con una giornata di squalifica. Il 21enne di proprietà del Sassuolo è stato punito per un'espressione blasfema, che non è sfuggita alle telecamere.

In particolare il "fattaccio" è avvenuto nel corso del match disputato contro il Napoli e in particolare in occasione di un calcio d'angolo a favore della squadra di Garcia. Turati impegnato come spesso accade a dirigere le operazioni e posizionare i suoi difensori in area, si è lasciato andare ad una bestemmia proprio nel momento in cui veniva inquadrato dalle telecamere. La scena è finita anche sui social, con alcuni utenti che hanno condiviso il tutto.

Dopo la segnalazione della Procura federale è arrivata dunque la stangata. Nella nota si può leggere che il Giudice sportivo "in merito alla condotta del calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 15° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Né più né meno di quanto accaduto in passato in situazioni simili, con il regolamento che in questi casi parla chiaro. La prova TV dunque è costata a Turati una partita di riposo forzato, con il portiere che non scenderà in campo nel prossimo difficile match interno contro l'Atalanta. A difendere la porta dei ciociari dunque toccherà a Michele Cerofolini