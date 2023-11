Tudor è stato vicino al Napoli, una cosa ha fatto cambiare idea a De Laurentiis: tutto in una notte Tudor è stato vicinissimo al Napoli ma tutto è cambiato in poche ore, una cosa ha fatto tornare sui suoi passi De Laurentiis. Come e perché si è arrivati a questa decisione.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ha cambiato allenatore esonerando Rudi Garcia e richiamando Walter Mazzarri dopo dieci anni. Una situazione che si è risolta in poche ore ma che ha visto diversi cambiamenti nel lasso di pochissimo tempo: il nome più gettonato per sedere sulla panchina dei campioni d'Italia sembrava quello di Igor Tudor ma, alla fine, l'ha spuntata il tecnico di San Vincenzo .

Dopo la sconfitta contro l'Empoli il futuro di Garcia era segnato ma bisognava capire chi sarebbe stato il suo successore: Tudor sembrava in pole ma nella notte tra lunedì e martedì è cambiato qualcosa, tanto da spingere Aurelio De Laurentiis ad un repentino ma deciso cambio di rotta.

Cosa è successo nel colloquio tra Tudor e DeLa? Nelle scorse ore sono uscite diverse indiscrezioni in merito ma quella più gettonata sembra ricondurre ad una voglia di libertà dell'ex difensore croato rispetto alle manie di controllo del presidente partenopeo.

Leggi anche Rudi Garcia e De Laurentiis a confronto dopo la partita del Napoli: cosa può succedere

Inoltre, il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena riguardante un dettaglio fondamentale che avrebbe fatto cambiare idea a De Laurentiis sull'opportunità di far avere l'ex allenatore del Marsiglia alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Nel colloquio avuto con Tudor, alla domanda di ADL ("Ma tu il Napoli come intendi farlo giocare?") l'ex calciatore avrebbe risposto in maniera schietta e senza troppi giri di parole: "Vedrò la squadra, le caratteristiche di ognuno e glielo dirò".

Queste parole hanno lasciato più di un'incertezza al numero uno azzurro, che ha così preferito virare su Walter Mazzarri. Insomma, la via della prudenza per provare a rimettere a posto una situazione che è sfuggita di mano da diversi mesi ormai. Adesso, però, sarà interessante capire in che modo il tecnico toscano modificherà la sua idea tattica per avvicinarsi a quella del Napoli dello Scudetto.

Aurelio De Laurentiis sa bene che non può restare fuori dalle prime quattro e per questo ha deciso che era il momento di cambiare per svoltare e provare a rimettere in moto una macchina che non ha girato nemmeno alla metà del suo potenziale. Prendere un tecnico di transizione, almeno fino a giugno, e poi sedersi di nuovo per programmare.

Sicuramente è una situazione che nessuno si immaginava per il club campione d'Italia.