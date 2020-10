Il Trapani domenica scorsa non è sceso in campo a Catanzaro sancendo di fatto la sua estromissione dal campionato di Serie C. Il club siciliano è infatti arrivato alla terza rinuncia stagionale dopo essersi rifiutato di scendere in campo contro la Casertana e il Brescia in Coppa Italia. Con due rinunce in C, le norme organizzative interne della Figc prevedono proprio l’estromissione dal campionato. Arrivata la decisione ufficiale da parte della FIGC, nella giornata odierna la stessa Federazione, ha reso noto come sia ufficiale anche lo svincolo di tutti i tesserati del Trapani Calcio.

Ogni giocatore, alla luce dell'estromissione del club dalla Serie C, potrà dunque essere libero di accasarsi altrove con Felice Evacuo, bomber dei siciliani, che si è scagliato in prima persona contro la società per via della cattiva gestione della vicenda, che è stato subito tesserato dallo stesso Catanzaro con un contratto annuale. Ora anche tutto il resto della rosa avrà la possibilità di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero. Quella del Trapani resta l'ennesima vicenda controversa degli ultimi anni nel campionato di Serie C.

Trapani, il comunicato della Figc che concede lo svincolo a tutti i tesserati

Dopo il provvedimento di esclusione dal campionato di Serie C, per il Trapani è arrivata anche l'ufficialità riguardante lo svincolo di tutti i tesserati del club siciliano. Il comunicato della Figc: