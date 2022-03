Tragedia sfiorata in campo: sviene dopo un colpo alla tempia, l’avversario gli salva la vita Il dramma è avvenuto durante una partita del massimo campionato austriaco tra l’Austria Vienna e il Wolfsberger: decisivo l’intervento di un giocatore avversario che ha evitato il soffocamento.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuovo dramma sfiorato in campo durante l'ultima di campionato austriaco giocata tra Austria Vienna e Wolfsberger, match della 21esima giornata della massima divisione vinto 1-0 dai padroni di casa grazie alla rete decisiva al 59′ di Grunwald. Una gara però caratterizzata da quanto è avvenuto al 75′, quando un terribile colpo alla tempia, del tutto fortuito, ha messo ko il compagno di squadra, Georg Teigl. Attimi di puro terrore, poi svaniti grazie al pronto intervento di un avversario, Lukas Lochoshvili.

Le immagini dello scontro parlano chiaro: il violentissimo impatto è avvenuto nel momento in cui Teigl provando un affondo in scivolata viene colpito accidentalmente alla testa da una ginocchiata avversaria. Il gioco continua con l'esterno dell'Austria Vienna che resta a terra e improvvisamente non si muove più. Tutto ciò non sfugge a Lochoshvili, centrale difensivo del Wolfsberger che si getta letteralmente sul giocatore e lo assiste salvandogli la vita mentre la gara si ferma e tutti comprendono la gravità dell'accaduto dopo lo scontro con Nikolas Veratschnig.

Lukas Lochoshvili è stato il più reattivo di tutti: è stato lui il primo a soccorrere Teigl in campo, trasformandosi in un vero e proprio eroe per caso, salvando la vita all'avversario, intervenendo con una mossa decisiva nell'aprire la bocca di Tiegl ed estrarre la lingua per evitarne il soffocamento. Mentre compagni e avversari si sono sbracciati verso le panchine invocando l'intervento medico, per Teigl il peggio fortunatamente era già passato. Dopo alcuni minuti il giocatore dell'Austria Vienna si è rialzato in piedi, sorretto dallo staff sanitario e tra gli applausi del proprio pubblico, visibilmente scosso è stato trasportato a bordo campo e poi in clinica dove gli sarà diagnosticato un trauma cranico.

Scampato pericolo e un messaggio nelle ore successive allo sventato dramma: "Vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore per gli auguri di guarigione di queste ultime ore" ha scritto poi sul proprio profilo personale Instagram il giocatore austriaco. "GRAZIE @lukaloch per la tua rapida risposta, il tuo intervento potrebbe anche avermi salvato la vita. Grazie a tutti coloro che hanno fatto del loro meglio. Alla società, ai miei compagni di squadra e a voi tifosi!!!!!! Tornerò presto"

Per Lochoshvili, attimi di paura che non gli hanno impedito lucidità e tempismo fondamentali: "Quando è rimasto a terra mi sono avvicinato e ho visto che aveva gli occhi riversi. Grazie al cielo ho una certa esperienza con situazioni come questa e gli ho aperto la bocca" racconterà ai microfoni post gara. "Credo di avergli tirato fuori la lingua appena in tempo e grazie a Dio ce l'ha fatta. La cosa più importante è che adesso stia bene".