Tragedia per l’ex Milan Serginho, è morto il giovanissimo figlio Diego: aveva solo 20 anni Tragico lutto per l’ex calciatore brasiliano del Milan Serginho: il figlio Diego è morto a soli 20 anni. Ancora da accertare le cause della prematura scomparsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Tragico lutto per l'ex calciatore del Milan Serginho: il figlio Diego è morto a soli 20 anni. Non sono ancora state rese note le cause del prematuro decesso. La drammatica notizia è stata diffusa inizialmente da Sky Sport e successivamente confermata dallo stesso club rossonero nel quale, l'oggi 53enne, ha militato per ben 9 anni dal 1999 al 2008 vincendo praticamente tutto, comprese due Champions League (nel 2003 e nel 2007) e un Mondiale per Club.

Condoglianze da tutto il mondo del calcio per l'ex terzino brasiliano e la sua famiglia, a partire da quelle espresse del Milan: "Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori" si legge infatti nel post pubblicato su X dalla società meneghina che ha di fatto certificato la notizia lanciata in precedenza dall'emittente satellitare.

Tra i tanti messaggi di cordoglio pubblici rivolti ala famiglia di Serginho per la tragica dipartita del giovane figlio c'è anche quello degli storici rivali dell'Inter: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego" ha difatti scritto la società nerazzurra sui proprio profili social.

Non sono mancate le condoglianze di chi lo ha portato in Italia e lo ha coccolato durante la sua lunga permanenza in rossonero, vale a dire l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani e la famiglia Berlusconi oggi proprietari del Monza. "Adriano Galliani e AC Monza sono vicini a Serginho e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell’amato Diego" recita infatti il post pubblicato sui social dai profili ufficiali del club brianzolo arrivato qualche ora dopo la diffusione della notizia della tragica morte del figlio appena 20enne dell'ex terzino brasiliano.