Calcio
video suggerito
video suggerito

Tra Sudan e Bahrein la saga degli errori più assurdi, tutti in una sola azione: la sequenza è surreale

In occasione di Bahrein-Sudan in Coppa d’Asia in una sola azione di gioco si è assistito ad una inverosimile sequenza di errori: da una clamorosa autorete ad un gol sbagliato a porta vuota. Per lo stupore dei tifosi allo stadio, dei compagni di squadra e dei cronisti in diretta TV.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Pediglieri
1 CONDIVISIONI
Immagine

La saga degli errori più incredibili, tutti racchiusi in una sola azione che è apparsa ai limiti della realtà. E' accaduto durante uno degli ultimi incontri in Coppa delle Nazioni Arabe, tra Bahrein e Sudan quando nel giro di pochi secondi si è visto il peggio del peggio: prima rischiata una clamorosa autorete e sul prosieguo dell'azione si è sbagliato a porta vuota uno dei gol più facili della storia del calcio.

Il primo errore: Ammar Taifour si inventa un retropassaggio senza senso

La clamorosa girandola di errori è avvenuta all'inizio della sfida Bahrein-Sudan, valida per il Gruppo D della Coppa asiatica, che si è disputata nella serata di lunedì 8 dicembre. Al 18° minuto, con il risultato fermo ancora sullo 0-0, il difensore del Sudan Ammar Taifour è stato autore di un più che apprezzabile recupero nella propria area di rigore, ingannando l'avversario e uscendo palla al piede per la facile ripartenza. Ma invece di appoggiare ad un compagno avanzato, la prima follia: si inventa un improbabile passaggio a Mohamed Abooja, il proprio portiere che deve superarsi in una plastica parata per togliere la palla da sotto la traversa, evitando il più rocambolesco degli autogol.

Il secondo clamoroso errore: Ali Madan da centroarea sbaglia a porta vuota

E qui, la seconda follia nella stessa azione: il pallone, respinto a fatica resta a centroarea dove si avventa tutto solo Ali Madan, attaccante del Bahrein. Che, incredibilmente calcia, a porta vuota e da pochi passi, a lato non centrando neanche i pali a Abooja battuto. Le immagini rasentano l'inverosimile e anche nelle espressioni dei protagonisti e del pubblico presente, si stenta a credere ai propri occhi. Così come i cronistiche in diretta TV si lasciano andare ad esclamazioni di puro stupore.

Leggi anche
Roma show a Cremona: vince e torna in testa alla Serie A. Gasperini espulso, salta il Napoli

Com'è finita Bahrein-Sudan: vittoria inutile dei padroni di casa, entrambe eliminate dalla Coppa

Alla fine, però, i gol sono arrivati e non pochi: la partita si è conclusa con il largo successo del Bahrein per 3-1. Tuttavia, è stata la classica vittoria di Pirro, insufficiente per la squadra di proseguire il cammino nella Coppa asiatica, eliminata insieme al Sudan a favore di Algeria e Iraq, le due nazioni qualificate ai quarti di finale del Gruppo D.

Calcio
Notizie
1 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Conte contro Mou, Benfica-Napoli è da dentro o fuori. Juve, niente scherzi col Pafos
Il Napoli sfrutta una regola poco conosciuta della Champions per riempire il vuoto di De Bruyne
Mourinho prima di Benfica-Napoli: "Non so se Conte è una bravissima persona o un idiota totale"
Le scelte di Spalletti per la sfida di questa sera, da vincere a tutti i costi per i playoff
L'atterraggio d'emergenza del PSG a Bilbao con l'aereo sospeso in balia del vento sopra la pista
Il Kairat ha il miglior portiere della Champions League: le parate impressionanti di Anarbekov
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views