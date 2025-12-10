Tra Sudan e Bahrein la saga degli errori più assurdi, tutti in una sola azione: la sequenza è surreale

In occasione di Bahrein-Sudan in Coppa d’Asia in una sola azione di gioco si è assistito ad una inverosimile sequenza di errori: da una clamorosa autorete ad un gol sbagliato a porta vuota. Per lo stupore dei tifosi allo stadio, dei compagni di squadra e dei cronisti in diretta TV.

La saga degli errori più incredibili, tutti racchiusi in una sola azione che è apparsa ai limiti della realtà. E' accaduto durante uno degli ultimi incontri in Coppa delle Nazioni Arabe, tra Bahrein e Sudan quando nel giro di pochi secondi si è visto il peggio del peggio: prima rischiata una clamorosa autorete e sul prosieguo dell'azione si è sbagliato a porta vuota uno dei gol più facili della storia del calcio.

Il primo errore: Ammar Taifour si inventa un retropassaggio senza senso

La clamorosa girandola di errori è avvenuta all'inizio della sfida Bahrein-Sudan, valida per il Gruppo D della Coppa asiatica, che si è disputata nella serata di lunedì 8 dicembre. Al 18° minuto, con il risultato fermo ancora sullo 0-0, il difensore del Sudan Ammar Taifour è stato autore di un più che apprezzabile recupero nella propria area di rigore, ingannando l'avversario e uscendo palla al piede per la facile ripartenza. Ma invece di appoggiare ad un compagno avanzato, la prima follia: si inventa un improbabile passaggio a Mohamed Abooja, il proprio portiere che deve superarsi in una plastica parata per togliere la palla da sotto la traversa, evitando il più rocambolesco degli autogol.

Il secondo clamoroso errore: Ali Madan da centroarea sbaglia a porta vuota

E qui, la seconda follia nella stessa azione: il pallone, respinto a fatica resta a centroarea dove si avventa tutto solo Ali Madan, attaccante del Bahrein. Che, incredibilmente calcia, a porta vuota e da pochi passi, a lato non centrando neanche i pali a Abooja battuto. Le immagini rasentano l'inverosimile e anche nelle espressioni dei protagonisti e del pubblico presente, si stenta a credere ai propri occhi. Così come i cronistiche in diretta TV si lasciano andare ad esclamazioni di puro stupore.

Com'è finita Bahrein-Sudan: vittoria inutile dei padroni di casa, entrambe eliminate dalla Coppa

Alla fine, però, i gol sono arrivati e non pochi: la partita si è conclusa con il largo successo del Bahrein per 3-1. Tuttavia, è stata la classica vittoria di Pirro, insufficiente per la squadra di proseguire il cammino nella Coppa asiatica, eliminata insieme al Sudan a favore di Algeria e Iraq, le due nazioni qualificate ai quarti di finale del Gruppo D.