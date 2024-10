Tra Parma ed Empoli finisce in parità, Charpentier evita il ko a Pecchia: Bonny sbaglia un rigore

video suggerito

Tra Parma ed Empoli vince l'equilibrio. Al Tardini termina 1-1 una sfida importante per il cammino verso la salvezza delle due squadra. Gli ospiti passano per primi in vantaggio grazie all'autogol di Coulibaly nel primo tempo. I padroni di casa si rendono pericolosi con la traversa colpita da Cancellieri ma non riescono a trovare la via del gol anche perché il portiere Vasquez è stato a dir poco perfetto. Nella ripresa arriva però il pareggio di Charpentier e poi la squadra di Pecchia fallisce un calcio di rigore con Bonny che colpisce la traversa.

Il momento dell'autogol di Coulibaly.

Il primo tempo si chiude col vantaggio dell'Empoli

Nel primo tempo al Tardini la partita è stata caratterizzata da emozioni contrastanti. I padroni di casa provano a dare fluidità alla loro manovra offensiva anche se entrambe le squadre hanno provato a costruire occasioni pericolose. Occasioni degne di nota ce ne sono poche, a parte una conclusione di Bonny respinta da Vasquez. E così ecco l'episodio che sblocca la partita al minuto 35 quando lo 0-0 sembrava essere il risultato più certo per chiudere la prima frazione. Inizialmente si pensava che il gol fosse stato realizzato da Fazzini e invece c'è stato autogol di Coulibaly.

Il difensore del Parma nel tentativo di anticipare proprio Fazzini, servito da Gyasi, manda la palla in rete. L'azione della squadra di D'Aversa di fatto è stata perfetta con una combinazione sulla destra a dir poco efficace. La reazione del Parma non si fa attendere e infatti la formazione di Pecchia prova subito a trovare il gol con Cancellieri, schierato ancora al posto di Mihaila. L'ex attaccante di Lazio ed Empoli infatti si inventa una conclusione perfetta che però si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude così con il punteggio di 0-1.

Il momento in cui Charpentier mette la palla in rete.

Nella ripresa Charpentier pareggia e Bonny sbaglia un rigore

Nella ripresa il Parma manda in campo Charpentier nel tentativo di avere un attaccante di spessore là davanti capace di mette in difficoltà la difesa ospite. Le occasioni di certo non manco anche se il centravanti messo in campo da Pecchia non è stato mai messo in condizione di impensierire Vasquez. Proprio il portiere della squadra toscana è protagonista poco dopo con una parata a terra su tiro di Bonny. Poco dopo Grande occasione per il Parma con Bernabè. Punizione al limite dell'area per il centrocampista del Parma ma ancora una volta Vasquez è bravissimo a respingere.

Il portiere dell'Empoli non può nulla poco dopo su Charpentier bravo a trovarsi lo spazio giusto e calciare in porta un tiro potentissimo imprendibile per l'estremo difensore ospite. Gli emiliani prendono coraggio e su un'invenzione di Charpentier che serve sulla corsa Almqvist, l'ex Lecce viene atterrato da Vasquez in area di rigore e l'arbitro concede il penalty. Dal dischetto però Bonny manda la palla sulla traversa. Nel finale gli emiliani cercando in tutti i modi a trovare la via del gol ma il risultato resto fermo sull'1-1 al triplice fischio.