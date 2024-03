Totti vive una notte da leoni in Arabia Saudita: prima l’intervista surreale, poi serata con Ronaldo Francesco Totti in Arabia Saudita insieme a José Mourinho e Ronaldo il fenomeno per presenziare alla finale di Coppa d’Egitto. L’ex capitano giallorosso si rende poi protagonista di un’intervista surreale e successivamente prosegue la sua notte a Riyadh con un altro evento sportivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Totti spiazzato dall'intervista durante un evento in compagnia di José Mourinho e Ronaldo il fenomeno. I tre erano insieme per una notte a omaggiare il calcio egiziano. L'ex capitano e allenatore della Roma insieme al brasiliano, hanno infatti presenziato in Arabia Saudita alla finale di Coppa d'Egitto a Riyadh tra Zamalek e Al Ahly che ha poi vinto 2-0. Ai tre, ospiti al King Saud University Stadium, è stato dato il compito di portare in campo la Coppa in palio prima che la finale avesse inizio. Un'iniziativa, quella di inventare questi tre grossi esponenti del calcio mondiale, presa da Turki Al Sheikh, presidente della General Entertainment Authority.

Si tratta di una figura politica molto influente in Arabia responsabile dell'organizzazione di eventi sportivi. Totti e Ronaldo entrano in campo indossando le maglie delle due squadre impegnate nella finale di Coppa d'Egitto mentre a Mourinho era stato dato il compito di tenere tra le mani il trofeo. La sfilata in campo è stata accompagnata dalle urla del pubblico impazziti dinanzi a tre figure di spicco del calcio. Totti successivamente viene spiazzato quando nel corso di un'intervista gli viene chiesto se per caso seguisse il calcio egiziano in tv.

"Un'atmosfera bellissima, match importante e sono contento di essere qui in Arabia – ha esordito Totti prima di rispondere alla domanda sulla sua conoscenza del calcio egiziano visto che in passato ha anche giocato con Salah alla Roma – Ogni tanto seguo qualche partita egiziana… però ecco raramente giusto quando ci sono queste partite importanti. Salah? Lo conosco, giocatore straordinario, grandissima persona". Totti non nasconde l'imbarazzo durante la diretta ma risponde con grande educazione e diplomazia e soprattutto con enorme onestà.

Difficile infatti che in Europa possa essere seguito il calcio egiziano ma Totti di certo con estrema gentilezza ha voluto dare una risposta a metà mostrando enorme rispetto anche per quella realtà. Successivamente la notte dell'ex capitano della Roma, Mourinho e Ronaldo a Riyadh è proseguita con un altro evento sportivo importante che si stava disputando: l'incontro di boxe tra Joshua e Ngannou. Una tappa che ha completato la serata pazza dei tre grandi esponenti del calcio mondiale che a questo punto potrebbero anche completare l'opera presentandosi nella gara di Formula 1 di oggi a Jeddah.