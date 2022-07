Totti spegne il sogno di vedere Dybala alla Roma: “È svanito, sono successe delle cose…” Francesco Totti ha chiuso definitivamente alla possibilità di vedere Paulo Dybala alla Roma. L’ex capitano giallorosso ha rivelato i motivi che hanno portato al mancato approdo dell’argentino nella squadra di Mourinho.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calciomercato in Serie A impazza in queste ore e si concentra tutto su nomi di spicco. Attaccanti svincolati e difensori dalle cifre spropositate: sono loro al centro delle attuali trattative che vedono coinvolti diversi top club italiani. Dalla Juventus al Milan, passando per Inter, Napoli e Roma. I giallorossi continuano a sperare, credere e sognare il colpo Cristiano Ronaldo che avrebbe chiesto al Manchester United di essere ceduto a fronte di un'offerta importante. Ma nel frattempo Tiago Pinto sta lavorando su obiettivi molto più concreti come Frattesi dopo aver messo a segno diversi colpi importanti come Matic e aver ufficializzato Svilar. In attacco però ingolosiscono i nomi di diversi giocatori svincolati, attaccanti nello specifico, come Paulo Dybala. Qualche mese fa fu Francesco Totti ad aprire a un possibile trasferimento dell'argentino alla Roma.

All'indomani dell'addio della Joya alla Juventus all'Allianz Stadium con tanto di lacrime del giocatore, Dybala partecipò a una partita di beneficenza a Milano, ‘San Siro', in cui era presente proprio Totti in campo con l'argentino. "Vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo – dichiarò l'ex capitano giallorosso – Siamo a Milano per la partita di Eto'o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea". Nel corso del tempo però il suo entusiasmo si è affievolito facendo capire come se ci fosse stata una rottura totale tra le parti. L'ultima punta di questa storia, con l‘Inter che resta ancora in vantaggio per assicurarsi il giocatore nonostante il pressing del Milan, Totti l'ha registrata in occasione dell'Illumia Padel Cup di Bologna.

Luca Toni e Francesco Totti in occasione dell’Illumina Padel Cup del 2 luglio a Bologna.

Totti non si sottrae ai microfoni di Sky quando gli viene chiesto del mercato della Roma facendo capire che in qualche modo sta ancora seguendo i giallorossi. Ha prima chiuso a Cristiano Ronaldo lasciando comunque aperta una speranza ai tifosi della lupa: "Non ci ho mai creduto, perché conosco la realtà attuale. Poi, se fosse vero, ben venga. Tutti i romanisti sarebbero entusiasti" e poi ha affrontato proprio l'argomento Dybala rivelando alcuni retroscena della trattativa che per diverse settimane, anche mesi, sembrava potesse entrare nel vivo prima di uno stallo totale e l'inserimento definitivo dell'Inter che al momento però ha congelato l'affare.

"Era possibile, molto possibile ma sono successe delle altre cose ed è svanito – ha sottolineato Totti facendo capire come Tiago Pinto sia stato comunque vicino al giocatore – Lui andrà altrove ma non so dove. C’è stata la possibilità che venisse alla Roma". Totti ha sempre sostenuto Dybala tanto da dichiarare spesso di vederlo benissimo con la ‘sua' 10 sulle spalle: "Speravo potesse venire a Roma, c'è stata una chiacchierata" ha concluso l'ex capitano giallorosso quasi deluso da questa trattativa che sembrava a dir poco avviata dalla Roma prima del naufragio definitivo.