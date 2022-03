Totti segna di nuovo per la Roma: è il figlio Cristian, primo gol con l’Under 17 Cristian Totti, il figlio di Francesco, ha segnato un gol splendido nel 6-0 della Roma alla Reggina, partita che ha qualificato i giallorossi ai playoff del campionato Under 17.

A cura di Alessio Morra

Francesco Totti ha scritto pagine anzi capitoli di storia della Roma, detiene i record di gol e di presenze. Il Capitano ha vissuto tutta la sua vita calcistica con i giallorossi. Il suo primo figlio, Cristian, da quando è un bambino gioca con le giovanili e nella giornata di mercoledì ha realizzato il primo gol con la squadra Under 17. Una rete splendida, celebrata come si vede, per il giovane Totti.

Classe 2005, in questa stagione è passato di categoria Cristian Totti che contro la Reggina ha realizzato il primo gol in stagione. Una rete davvero bella. Sinistro al volo, con pallone colpito a mezza altezza. E dopo aver realizzato la rete del 6-0 ha baciato lo stemma della Roma. Cristian Totti non gioca con la maglia numero 10, ma ha sulle spalle la 18, della squadra del tecnico Ciaralli, che ha conquistato così la qualificazione ai quarti di finale. Sugli spalti c'era anche Bernardo Corradi, il c.t. dell'Italia Under 17, che ha osservato tutti i protagonisti di quella partita, compreso Totti junior – e sicuramente avrà pure pensato a quel derby del 2004 terminato 1-1 in cui segnarono lui e Totti.

Ovviamente la fascinazione è forte, vedere un Totti che segna con la Roma fa gioire tanti tifosi giallorossi, che sui social hanno celebrato il gol di Cristian, che però come tutti i giovani deve crescere bene e senza pressioni, cosa non semplice considerato che il papà ha giocato per 25 anni con la Roma, con la quale ha realizzato 307 gol disputando 768 partite e vincendo soprattutto cinque trofei, più quelli conquistati con le giovanili. E quasi trent'anni fa, nella stagione 1992-1993, Francesco Totti vinse con la Roma il campionato Under 17, chissà se Cristian Totti e i suoi compagni riusciranno nell'impresa.