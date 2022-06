Totti non vuole parlare di Dybala alla Roma, c’è stato qualcosa: “Io so com’è andata” Francesco Totti è stato stuzzicato sul possibile trasferimento di Dybala all’Inter, e dell’interesse della Roma nei suoi confronti. Il Pupone ha svelato di essere ancora in contatto con il giocatore.

A cura di Marco Beltrami

Dove giocherà Paulo Dybala nella prossima stagione? Più passano i giorni e più si concretizza la possibile permanenza in Serie A dell'argentino dopo l'addio alla Juventus. Contatti sempre più serrati con l'Inter, con la fiducia per una possibile fumata bianca cresciuta notevolmente nelle ultime ore. Sembrano molto ridotti ora i margini per una soluzione alternativa a quella milanese per la Joya, con buona pace delle altre pretendenti. Tra queste anche la Roma, con Francesco Totti che nelle scorse settimane si dimostrò disposto anche a sponsorizzare la possibilità di concedergli la maglia numero 10 giallorossa. Proprio il Pupone, è tornato a parlare dell'argomento legato al futuro dell'argentino.

Intervenuto ai microfoni di Sky in occasione dell'inaugurazione del Conti Sport City, per inaugurare il centro sportivo di Bruno Conti con un torneo di padel, l'ex leggenda capitolina ha affrontato diversi temi di mercato. Totti ha parlato di Dybala, stuzzicato sul suo possibile trasferimento all'Inter: "Se Zanetti è stato più bravo di me a convincere Dybala? Non tocco questo argomento". Certo è che un possibile tandem formato dall'argentino e da Lukaku, altro giocatore in orbita Inter, sarebbe assolutamente promosso dalla bandiera della Roma: "L’estro di Dybala e la forza fisica di Lukaku, sarebbe un binomio top. Tutti gli allenatori li vorrebbero insieme".

Ma perché invece Totti è restio a parlare dei contatti per Dybala e dunque del mancato affondo da parte della Roma? Il talent-scout e titolare della CT10 Management è una società di consulenza sportiva, ha confermato solo che il calciatore sarebbe stato pronto a sposare la causa capitolina se incoraggiato ulteriormente probabilmente: "Perché non ne parlo? Perché io so come è andata. Tutt’ora lo sento ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza. Mi sono esposto un po' di più".

Leggi anche La Roma ha un modo per rivincere subito la Conference League, ma qualcosa dovrebbe andare storto

Da un uomo mercato ad un altro, da Dybala a Zaniolo. Totti ha parlato anche con Nicolò, che è stato accostato al mercato in uscita della Roma. Il Pupone che conosce benissimo l'ambiente capitolino, ha dato consigli all'ex Inter: "Già tempo fa parlai con Nicolò, gli diedi qualche consiglio. Però non so se l'abbia recepito o meno… L'ultimo pensiero spetta sempre a lui, dovesse rimanere alla Roma capirebbe l'importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Hanno fatto qualcosa di diverso, quest'anno, metterei per prima cosa il rispetto nei confronti dei tifosi. La scelta migliore starà a lui. Cosa gli ho consigliato? Meglio non dirlo… Deciderà lui se ha voglia di rimanere, dipende da lui e dalla società se vuole venderlo o tenerlo. Io saprei cosa fare con Zaniolo. Se lo farei rimanere? Chissà".