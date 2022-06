Calciomercato, le news di oggi: Lukaku più vicino all’Inter, Botman vuole il Milan e rifiuta il Newcastle

Le trattative di mercato di oggi 15 giugno 2022, acquisti, cessioni e nuovi trasferimenti per le squadre di Serie A. L'Inter e Romelu Lukaku sembrano riavvicinarsi dopo l'apertura del Chelsea: i Blues vorrebbero mandare via in prestito il belga in cambio di 10 milioni di euro e dell'ingaggio tutto a carico dei nerazzurri ma a Milano vorrebbero vorrebbe abbassare la cifra del prestito oneroso a 5-6. Intanto a Viale della Liberazione si lavora anche su Paulo Dybala, con cui si stanno limando i dettagli economici; e sugli esterni, con i nomi di Bellanova e Udogie su tutti.

La Juventus lavora per convincere Angel Di Maria ma la trattativa sembra essersi raffreddata nonostante i bianconeri siano gli unici ad aver formulato una vera offerta al Fideo. Circola molto il nome di Gabriel Jesus del Manchester City per l'attacco ma servono 50 milioni di euro. Per Paul Pogba si attende solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a inizio luglio. Intanto si lavora per un altro rinforzo in mediana: tre sono i nomi più graditi ad Allegri. Piccola grana in difesa: Merih Demiral è tornato a Torino dal prestito con l'Atalanta ma non rientra nei piani dei bianconeri, che adesso devono trovargli una sistemazione.

Il Milan sta lavorando per mettere nuova linfa nel motore della squadra che ha vinto lo Scudetto. In attesa dell'ufficialità di Divock Origi, i rossoneri lavorano al riscatto di Messias dal Crotone per 4 milioni e puntano Botman e De Katelaere. Accordo raggiunto con la Roma per Florenzi e con Renato Sanches mancano solo gli ultimi dettagli.

La Roma ha preso Matic e sta lavorando per il terzino destro del Lille, Zeki Celik. Mourinho vuole una punta e il profilo che piace di più è Guedes del Valencia. Il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Udinese per Deulofeu ma deve cedere uno tra Ounas e Politano per poter ufficializzare l'operazione. Intanto gli azzurri sono alle prese con i rinnovi di Mertens, Ospina, Fabian Ruiz, che sembrano tutti destinati all'addio. Situazione diversa per Koulibaly, per il quale c'è ancora uno spiraglio.

