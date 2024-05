video suggerito

Torres segna il gol più brutto dell’anno: così inguardabile che fanno sparire il video dai social Facundo Torres ha messo a segno un gol nella sfida tra Chicago Fire e Orlando City. Una rete talmente brutta per via della dinamica dell’azione che la MLS ha cancellato il video dai propri canali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Al Soldier Fier Stadium di Chicago i padroni di casa hanno sfidato Orlando City nella 16a giornata di MLS. Una sfida terminata con il punteggio di 1-1 che sarà ricordata però soprattutto per il gol del vantaggio messo a segno dagli ospiti dopo soli 3 minuti. Una rete attribuita a Facundo Torres dopo un batti e ribatti folle in area di rigore tra calciatori di Chicago e Orlando. La difesa di casa ha provato in tutti i modi a respingere la sfera ma incredibilmente ogni tentativo di spazzare via la palla è andato in frantumi nel modo più bizzarro possibile.

Alla fine la palla rimbalza sullo stesso Facundo Torres e finisce in rete in modo a dir poco rocambolesco. Uno dei gol più brutti della storia del calcio che però nonostante questo ha fatto esplodere la gioia di Muriel e compagni scatenando allo stesso tempo un'inevitabile ironia sui social che ha coinvolto anche la MLS. L'account X ufficiale della massima lega calcistica americana ha infatti pubblicato il video dell'azione del gol ma subito dopo qualche tifoso si è accorto che il filmato era stato eliminato: forse era davvero troppo brutto da mostrare ancora.

Come ha fatto Orlando a segnare quel gol in modo così incredibile

L'azione dell'incredibile gol realizzato dall'Orlando parte tutta dai piedi di Muriel che si inventa un assist al bacio per l'accorrente compagno di squadra appostato sulla destra. Il suggerimento centrale nel corridoio da parte dell'ex Atalanta è perfetto ma è proprio da lì che innescano un numero incalcolabile di errori. La difesa di Chicago riesce a respingere la prima conclusione in area di rigore chiudendo lo specchio di porta a portiere battuto. Ma poi non riesce a lanciare la palla fuori dall'area di rigore.

Il rocambolesco gol messo a segno da Facundo Torres.

Il gol arriva quando la palla spazzata via da un difensore di Chicago colpisce un suo compagno di squadra. A quel punto con un fulmine Facundo Torres si fionda in scivolata sulla sfera mettendo la palla in rete anche grazie all'ennesima carambola. I calciatori di Chicago si guardano negli occhi increduli così come la MLS che dopo un po' ha deciso di cancellare totalmente il video dell'azione. Filmato che ha però postato successivamente proprio Orlando City sottolineando nella didascalia il proprio punto di vista: "Non importa il risultato che ottieni".