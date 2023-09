Torino-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Torino-Roma è il match valido per la quinta giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Juric e quella di Mourinho si giocherà oggi, domenica 24 settembre, alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Torino-Roma è il match valido per la quinta giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Ivan Juric e quella di José Mourinho si giocherà oggi, domenica 24 settembre, alle ore 20:45. I granata arrivano a questa sfida dopo aver strapazzato la Salernitana di Sousa 0-3 in trasferta all'Arechi. I giallorossi invece sono reduci da due successi di fila in una settimana: quello roboante contro l'Empoli all'Olimpico per 7-0 che è costato la panchina a Paolo Zanetti e quello in Europa League contro lo Sheriff 2-1 nella prima gara della fase a gironi con rete ancora di Lukaku.

Il Torino al momento si trova al settimo posto in classifica con 7 punti mentre la Roma deve riguadagnare terreno dopo un inizio difficile. La squadra della lupa è infatti ferma al dodicesimo posto con 4 punti dopo aver vinto solo una partita nelle prime quattro di campionato perdendone due più un solo pareggio. Per quanto riguarda le formazioni ci sono più certezze nel Torino di Juric di rivedere la stessa squadra di Salerno che nella Roma di Mourinho. Lo Special One potrebbe cambiare qualcosa. Qui tutte le informazioni su dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Dove vedere Torino-Roma in diretta TV

Torino-Roma inizierà alle ore 20:45. La sfida dell'Olimpico di Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento sarà infatti possibile collegarsi alla partita dopo aver scaricato l'app su smart tv. In alternativa si potrà vedere anche attraverso PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Torino-Roma dove vederla in streaming

La sfida tra il Torino di Juric e la Roma di Mourinho sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN. Anche in caso, sempre per soli abbonati alla piattaforma, sarà necessario accedere all'evento dopo aver scaricato l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In alternativa ci si potrà collegare al sito tramite pc o mac. La telecronaca del match sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Alessandro Budel.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

Il Torino dovrebbe cambiare poco rispetto alla gara contro la Salernitana. Conferme in difesa davanti a Milinkovic-Savic con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a comporre il terzetto difensivo. Bellanova agirà sulla fascia destra nel 3-4-2-1 di Juric con la candidatura di Lazaro a sinistra. Ricci potrebbe tornare a giocare dall'inizio in mediana al fianco di Tameze nonostante il recupero di Ilic. Vlasic e Radonjic alle spalle di Sanabria.

Nella Roma invece Mourinho, complice l'assenza di Smalling, potrebbe confermare il terzetto difensivo formato da Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio. Sugli esterni, nel 3-5-2 iniziale, potrebbero agire ancora Kristensen e Spinazzola con Cristiante, Paredes e Bove in mediana anche se quest'ultimo potrebbe anche essere scalzato da Bove. In attacco Dybala e Lukaku con Belotti destinato a iniziare ancora una volta dalla panchina la sfida contro la sua ex squadra.

