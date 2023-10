Torino-Inter dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Torino-Inter è il secondo anticipo della nona giornata della Serie A 2023-2024: la partita si gioca sabato 21 ottobre 2023, alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni di Juric e Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter affronta il Torino per ritrovare la vittoria e mettere pressione al Milan in vetta alla classifica. La partita Torino-Inter, valida per la nona giornata della Serie A, si gioca oggi, sabato 21 ottobre 2023, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino con diretta TV e streaming su DAZN.

Le probabili formazioni di Torino-Inter. Inzaghi con il tandem offensivo Lautaro-Thuram, Juric punta su Zapata unica punta e il duo composto da Vlasic e Seck sulla trequarti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

I nerazzurri vengono dal pareggio interno contro il Bologna e dopo aver perso punti a San Siro contro Sassuolo e i felsinei cercheranno di evitare un altro passo falso per tornare alla vittoria e acciuffare la vetta per una notte in attesa di Milan-Juventus. Dall'altra parte c'è un Toro ferito e deluso per l'ennesima sconfitta nel derby ma la squadra di Ivan Juric vuole reagire e proverà a farlo contro una delle avversarie più forti del torneo.

Dove vedere Torino-Inter in diretta TV

La partita tra i granata di Ivan Juric e i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN. Per vederla in televisione basta una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Torino-Inter, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Torino-Inter sarà disponibile su DAZN e si potrà seguire sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Torino-Inter

Il Torino non dovrebbe cambiare il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta; Tameze, Schuurs e Rodriguez in difesa; Bellanova e Lazaro sulle corsie laterali con Ilic e Ricci in mediana. I due trequartisti saranno Vlasic e Seck con Zapata unica punta.

L'Inter punterà sulla coppia d'attacco titolare, ovvero Lautaro e Thuram in attacco, e in mezzo al campo ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Dumfries e Dimarco sulle fasce e a proteggere la porta di Sommer ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa.

