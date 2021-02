Il Torino la scorsa settimana è stato colpito da tre casi di positività al Covid-19. I tre contagiati, tre calciatori, sono stati isolati dal resto della squadra. Ora il club granata fa sapere che in attesa di ulteriori controlli, in poche parole è in attesa di un altro giro di tamponi, ha sospeso l'allenamento odierno, su indicazione dell'Asl di Torino. Questo il comunicato:

In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli.

Il Torino sospende l'allenamento

La scorsa settimana ci sono stati tre casi di positività all'interno del gruppo squadra del Torino, la squadra ha viaggiato verso Cagliari dove ha vinto per 1-0 (con un gol nel finale di Bremer) una partita chiave per la salvezza. Nicola ha infilato un altro risultato utile e ora guarda con fiducia al futuro, ora però vengono sospesi gli allenamenti. I granata, come hanno spiegato nel comunicato, hanno seguito un'indicazione dell'Asl di Torino, che ha chiesto di fermare gli allenamenti in attesa del risultato dei nuovi tamponi.

Il Toro venerdì affronterà il Sassuolo

Sbagliato, oltre che superfluo, fare speculazioni sulla sospensione dell'allenamento odierno della squadra granata, costretta a fermarsi in attesa dell'esito degli ultimi tamponi. In questo momento non si può definire a rischio la partita di campionato con il Sassuolo, in programma venerdì 26 febbraio e che aprirà la 24esima giornata di Serie A.