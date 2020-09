Torino-Atalanta è il primo dei quattro anticipi della seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si gioca oggi, sabato 26 settembre, alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino e verrà trasmessa in diretta tv e streaming Sky Sport. Per i bergamaschi si tratta del debutto ufficiale avendo beneficiato della possibilità di rinviare al 30 settembre il match in calendario contro la Lazio. Perché la squadra di Gasperini non è andata in campo alla prima giornata? La spiegazione è nella partecipazione dei nerazzurri alla Final Eight di Champions League disputata ad agosto scorso a Lisbona.

I granata, invece, sono reduci dalla sconfitta subita a Firenze e fanno appello anche alle statistiche per cancellare uno dei più brutti ricordi legati alle sfide con gli orobici: il fattore campo spesso ha fatto la differenza per formazione di casa, come testimoniato dai precedenti che annoverano 42 vittorie, 38 pareggi e 22 ko. Il peggiore risale al 25 gennaio scorso, quando l'Atalanta s'impose con il risultato di 7-0 scandito dalla tripletta di Ilicic.

Dove vedere in TV Torino-Atalanta

Dove sarà possibile vedere Torino-Atalanta? Fischio d'inizio alle ore 15. La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (canali 202, 241, 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La diretta di Torino-Atalanta in streaming

I tifosi del Toro e della "dea" abbonati al network satellitare hanno anche un'altra opportunità per assistere alla gara Torino-Atalanta. Sfruttando una buona connessione internet per il collegamento on-line, potranno attivare la diretta streaming dell'evento attraverso la app Sky Go da scaricare su dispositivi fissi (pc) oppure mobili (notebook, smartphone, tablet). Una ulteriore opzione è data da Now Tv, il servizio di streaming live e on-demand, offerto Sky e fruibile anche pagando il ticket del singolo programma in palinsesto.