Toni Fernandez a 16 anni fa la prima panchina nel Barcellona e si becca una lezione davanti a tutti

A cura di Ada Cotugno

Hansi Flick ha aiutato il Barcellona a rialzarsi dopo una stagione difficile portando ordine e disciplina all'interno della squadra. Nessuno escluso, neanche i talenti più giovani che si affacciano per la prima volta tra i professionisti: è diventato virale il video in cui l'allenatore riprende amichevolmente Toni Fernandez, uno dei più promettenti de La Masia, colto in flagrante mentre compiva un gesto non così tanto professionale alla sua prima apparizione in panchina con i grandi.

Quasi come un genitore con un figlio che non rispetta le regole della buona educazione: la ramanzina del tedesco è durata soltanto per qualche secondo ma fa capire che tutti all'interno del Barça devono rispettare i propri ruoli e le regole imposte per poter tornare a vincere dopo un anno certamente non positivo, senza però turbare l'ambiente che resta compatto e sereno.

La ramanzina di Flick al suo giovane talento

Le telecamere hanno pizzicato tutta la scena che è subito diventata virale sui social. Il protagonista è Toni Fernandez, attaccante sedicenne che Flick ha deciso di testare in prima squadra assieme a suo cugino Guille con il quale forma la coppia più promettente coltivata nel settore giovanile. Le luci della Liga abbagliano tutti e per questo forse il giovane toni non si è reso conto di ciò che stava facendo quando ha cercato di raggiungere il suo posto in panchina durante l'ultima partita giocata contro il Villarreal: tutte le vie d'accesso al seggiolino erano ostruite e per far prima ha deciso di scavalcare, mettendo i piedi sul seggiolino del suo allenatore.

Per sua sfortuna Flick era proprio lì accanto e si è accorto di tutto. Prima ha osservato il suo posto, sporcato dalla terra proveniente dalle scarpe del giocatore, poi è andato dritto verso il colpevole per far luce sulla vicenda: ha guardato Fernandez chiedendogli spiegazioni ma con il sorriso, scambiando qualche battutina e forse pizzicandolo per quello che era successo mentre il giovane scuoteva la testa divertito. Il talento balugrana è rimasto per un attimo assorto dopo la lavata di capo dell'allenatore, ma tutta la scena si è svolta in un clima assolutamente sereno, una delle novità più grandi portata da Flick che ha saputo ristabilire la giusta energia all'interno degli spogliatoi e affrontare con pacatezza anche situazioni simili.