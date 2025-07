Gli Oasis cantano ‘Live Forever’ e sullo schermo compare una foto di Diogo Jota: l’omaggio è da brividi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Gli Oasis cantano ‘Live Forever' al Principality Stadium di Cardiff, nella prima data del tour mondiale della reunion dei fratelli Gallagher dopo 16 anni di attesa, e sullo schermo compare una foto di Diogo Jota: l'omaggio è da brividi per il calciatore portoghese del Liverpool scomparso in un incidente stradale in Spagna e viene accolto tra gli applausi di tutti i fan presenti.

Il giocatore lusitano di 28 anni ha perso la vita assieme al fratello André Silva in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nella provincia di Zamora, in Spagna: secondo le prime ricostruzioni la Lamborghini su cui viaggiavano è uscita di strada e ha preso fuoco dopo lo scoppio di uno pneumatico.

Il ritorno degli Oasis e l'omaggio a Diogo Jota

Dopo 16 anni i fratelli Gallagher sono tornati sul palco insieme e davanti a 75mila spettatori hanno suonato tanti loro successi: durante l'assolo di ‘Live Forever' sullo schermo più grande del palco appare la una foto di Diogo Jota e tutti i fan presenti applaudono la volontà di ricordare il calciatore portoghese scomparso in un incidente stradale.

Live Forever è il terzo singolo degli Oasis, dopo Supersonic e Shakermaker, e lanciò il loro album di debutto "Definitely Maybe" al numero uno in classifica in Inghilterra: si tratta di una canzone che parla della consapevolezza del corso della vita e incoraggia ad apprezzare il momento presente e ad abbracciare la vita con ottimismo. Il titolo stesso è un invito a non farsi sopraffare dalla paura della morte, ma a vivere appieno e con gioia ogni momento.

Diogo Jota, i funerali e il cordoglio del mondo calcistico

L'intera comunità calcistica è sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva. I funerali si terranno sabato 5 luglio alle ore 10 presso Igreja Matriz de Gondomar mentre la veglia funebre è iniziata nel pomeriggio di venerdì nella Cappella della Resurrezione, dove amici e parenti hanno dato l'ultimo saluto ai due fratelli.