Toney arrestato per aver dato una testata a un tifoso: viene portato via in manette da un bar

Una bruttissima vicenda ha coinvolto Ivan Toney, arrestato in un bar nel pieno centro di Londra per aver rifilato una testata a un tifoso che gli aveva chiesto una foto. L'ex attaccante del Brentford, oggi all'Al-Ahli, è stato portato via dai poliziotti in manette da un locale alla moda di Soho nel cuore della notte dopo la rissa scattata con l'uomo che è stato colpito ed è rimasto ferito al volto. Le immagini hanno ripreso l'attaccante scortato dagli agenti dopo la fine del litigio: ora il giocatore è accusato di rissa e di aggressione, è stato rilasciato su cauzione ma le indagini sullo scontro procedono per fare chiarezza sui fatti.

Toney scatena una rissa a Londra

Dopo la fine della qualifica per scommesse illegali sul calcio l'attaccante inglese si è costruito una nuova carriera in Arabia Saudita, ma il ritorno a Londra per un piccolo break potrebbe costargli molto chiaro. Secondo quanto riportato dal Sun, che ha diffuso anche le immagini inedite dell'arresto, Toney si trovava in un bar di Soho intorno all'una di notte quando un tifoso si è avvicinato a lui e lo ha afferrato per chiedergli un selfie, come dichiarato da un testimone che era lì vicino. Il 29enne si è sentito attaccato perché l'uomo gli ha messo le mani al collo e avrebbe reagito: da lì sarebbe nata la rissa culminata con la presunta testata.

Il testimone, che resta anonimo, afferma che il ragazzo ha avuto la peggio e ha cominciato a perdere sangue dal naso dopo il contatto con Toney. A quel punto è intervenuta la polizia: "Ha dato il suo nome e gli hanno detto: ‘Sei in arresto per aggressione', poi gli hanno messo le mani dietro la schiena, lo hanno ammanettato e se ne sono andati". L'attaccante è stato portato via in manette e poco dopo è stato rilasciato su cauzione, ma per lui ci sarà un processo con le accuse di aggressione e rissa.