Tonali viene deriso dall’allenatore dopo aver subito un fallo: è accusato di essere un simulatore Sandro Tonali è stato protagonista di una scena surreale contro il West Ham: l’allenatore avversario lo ha deriso dopo un fallo subito, accusandolo di essersi tuffato per ottenere la punizione.

A cura di Ada Cotugno

Un sorriso molto amaro sul volto e il dito puntato dritto verso Sandro Tonali, accasciato al suolo dopo un contrasto con Lucas Paquetà avvenuto qualche secondo prima. Una scena che secondo David Moyes sarebbe stata totalmente fasulla: da quel fallo fischiato dall'arbitro è nato il calcio di punizione che ha fatto partire la rimonta del Newcastle contro il West Ham, sopra di due gol.

La partita è finita 2-2 ma ha portato con sé numerose polemiche per le decisioni arbitrali, soprattutto dalla parte degli Hammers che hanno recriminato diversi torti. Uno è proprio quello scaturito dalla caduta di Tonali, accusato di aver simulato dopo lo scontro con il suo rivale brasiliano che, a detta dell'allenatore inglese, non avrebbe commesso nessun fallo.

Dalla sua mossa astuta è nata la prima grande occasione dei Magpies che fino a quel momento avevano subito gli avversari e si erano lasciati travolgere per due volte. La foto di Moyes piegato in due dalle risate verso l'ex centrocampista del Milan ha fatto subito il giro del web: è inusuale assistere a scene così, dove un allenatore si prende gioco di un avversario a terra in modo così palese.

È un'immagine che vale più di mille parole, il riassunto perfetto di un pomeriggio condizionato ancora una volta dalle grandi polemiche, non una novità in questa Premier League dove più volte sono scoppiate discussioni attorno alla figura dell'arbitro e all'utilizzo del VAR.

Anche in conferenza stampa la rabbia di Moyes non si è placata, con i continui rimandi ai presunti torti arbitrali subiti dalla sua squadra, anche se il nome di Tonali non è mai venuto fuori. Nessuno ha discusso di quella scena, sfuggita oltretutto alle telecamere che hanno mostrato la partita in diretta ma non ai fotografi che non hanno perso tempo a immortalare la risata ironica dell'allenatore.