Brutte notizie per l'Under 21 di Paolo Nicolato: Sandro Tonali è stato squalificato dall'Uefa prossime tre giornate dopo l'espulsione per condotta violenta contro la Repubblica Ceca nel primo turno del gruppo B. Il suo Europeo è già terminato. Il centrocampista del Milan potrebbe tornare in campo solo in caso di un’eventuale semifinale da parte degli Azzurrini ma, di certo, ci aspettava da lui tutto un altro apporto alla causa dell'Under 21 in questa manifestazione. Il numero 8 dell'Italia ha calpestato volontariamente la caviglia dell'avversario a terra e questo suo comportamento violento non è sfuggito all'arbitro olandese Dennis Higler, che era molto vicino all'azione e ha estratto subito il cartellino rosso. Esordio da dimenticare per quello che era uno dei calciatori della nostra selezione più attesi alla vigilia di questo torneo: la marcatura a uomo prevista dal CT ceco per lui ha limitato il suo raggio d'azione e la sua influenza sulla manovra ma la schiocchezza nel finale ha messo la ciliegina sulla torta ad una brutta prova.

Il CT dell'Under 21 Nicolato non avrà a disposizione nemmeno i difensori Riccardo Marchizza e Matteo Gabbia, che sono stati entrambi squalificati dopo il match di giovedì contro i cechi: il primo è stato espulso per doppia ammonizione nella fase finale della partita mentre il secondo ha violato le norme di buona condotta. Due assenze pesantissime, oltre a quella di Tonali, in vista della difficile gara contro la Spagna campione d'Europa in carica. Ci si aspettava tutt'altra partenza di torneo da parte della selezione azzurra, che non è tra le favorite ma può dire la sua vista la qualità di alcuni calciatori che Nicolato ha portato in Slovenia. Quella di sabato contro la Roijta è una partita che potrebbe risultare decisiva per gli Azzurrini e presentarsi con queste importanti defezioni non aiuta.