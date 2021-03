Non era l'esordio che ci si aspettava per l'Under 21 di Paolo Nicolato all'Europeo 2021. L'Italia ha pareggiato per 1-1 contro la Repubblica Ceca ma a preoccupare di più sono le assenze di Sandro Tonali e Riccardo Marchizza contro la Spagna nel secondo match del gruppo B. Al minuto 84 della gara giocata oggi a Celje il centrocampista del Milan è stato espulso per condotta violenta e ha lasciato i suoi in 10 uomini subito dopo il gol del pareggio ceco. Il numero 8 degli Azzurrini ha commesso una sciocchezza calpestando volontariamente la caviglia dell'avversario a terra prima con un piede e poi con l'altro: l'arbitro olandese Dennis Higler era vicinissimo all'azione e non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso. Un brutto esordio per quello che era uno dei calciatori più attesi alla vigilia di questo torneo.

Finora non era stata un'annata positiva per il calciatore ex Brescia, che era chiamato a fare il salto di qualità con il passaggio al Milan ma con il passare dei mesi la sua situazione si è fatta sempre più complicata.

