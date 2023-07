Tonali spazzato via come un fuscello, assaggia il pane duro della Premier: “Benvenuto” Sandro Tonali ha giocato la sua seconda partita con la maglia del Newcastle e ha capito subito che musica sarà in campo.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Newcastle ha iniziato la sua tournée in terra statunitense e ha affrontato l'Aston Villa nell'ambito della Premier League Summer Series, torneo prestagionale cui partecipano compagini del massimo campionato inglese. Il match – giocatosi al Lincoln Financial Field di Filadelfia – è stato scoppiettante e si è concluso col risultato di 3-3. Nella formazione titolare è stato schierato ancora una volta, dopo il suo esordio nella precedente amichevole contro i Rangers, l'azzurro Sandro Tonali, cui Eddie Howe ha affidato le chiavi della squadra.

Sul 23enne centrocampista prelevato a peso d'oro dal Milan (70 milioni più bonus per il cartellino, 8 milioni più 2 di bonus all'anno per il calciatore) ci sono aspettative altissime, così come molto ambizioso è il Newcastle di proprietà del fondo sovrano saudita, fresco del quarto posto nell'ultima Premier che gli è valso la qualificazione alla prossima Champions League.

Sandro Tonali impegnato contro l’Aston Villa

Nei 45 minuti giocati contro l'Aston Villa, Tonali si è ben disimpegnato, confermando le buone impressioni destate contro i Rangers. Tuttavia nel primo match disputato contro una formazione di Premier League, l'ex rossonero ha assaggiato subito il pane duro di un campionato in cui la fisicità è un fattore decisivo, assecondata dagli arbitraggi che la considerano parte del gioco, spezzettando il meno possibile l'azione.

Il battesimo del fuoco di Tonali è avvenuto a inizio partita, in occasione del gol del vantaggio dell'Aston Villa. Il gol è stato costruito da una poderosa azione personale di Emiliano Buendia, che ha preso palla prima del centrocampo e si è trovato davanti il nazionale azzurro, che in corsa ha provato ad opporsi con una spallata. L'esito è stato opposto a quello desiderato, visto che ad essere spazzato via è stato il lodigiano, crollato al suolo mentre l'argentino si involava verso la porta dei Magpies, servendo poi l'assist per il gol di Watkins.

Il video del contrasto è diventato virale e i commenti hanno tutti sottolineato la differenza enorme tra il calcio da cui veniva Tonali e quello cui dovrà imparare ad adattarsi al più presto: "Benvenuto in Premier League" e "Questa non è più la Serie A" sono stati la sintesi della vicenda. Niente che Sandro già non sapesse e su cui sicuramente lavorerà per dimostrare il suo valore anche in Inghilterra.