Tomsa strattona e spinge l’arbitro dopo l’espulsione, la condanna del Sassuolo: “Inaccettabile”

Durante Napoli-Sassuolo Primavera il centrocampista Troy Tomsa perde la testa dopo l’espulsione e aggredisce l’arbitro spingendolo in campo. Il club neroverde condanna l’episodio e annuncia provvedimenti disciplinari severi contro il giovane giocatore.

Bruttissimo episodio durante la sfida del campionato Primavera tra Napoli e Sassuolo, conclusa con il netto 5-2 per gli azzurri. Protagonista in negativo è stato il giovane centrocampista neroverde Troy Tomsa, autore di una reazione sopra le righe nei confronti dell’arbitro Mattia Maresca dopo un’espulsione.

L’episodio è avvenuto al 62′. Tomsa era stato inizialmente ammonito dal direttore di gara per un fallo ai danni del giocatore del Napoli Gorica. La decisione non è stata accettata dal centrocampista del Sassuolo, che ha protestato con troppa veemenza e si è visto sventolare il cartellino rosso diretto per proteste.

La situazione è però degenerata subito dopo. Mentre stava lasciando il campo per rientrare negli spogliatoi, il 18enne – rumeno con origini inglesi – è tornato sui suoi passi avvicinandosi nuovamente all’arbitro: in quel momento ha affrontato il direttore di gara in modo aggressivo, arrivando a strattonarlo e spingerlo.

Alcuni calciatori in campo, anche suoi avversari, lo hanno placato ma i nervi erano saltati: mentre usciva dal campo ha spinto anche un collaboratore dell'allenatore Bigica.

Il comunicato del Sassuolo sulla follia di Tomsa in Napoli-Sassuolo

Un comportamento che ha inevitabilmente scatenato la reazione del club emiliano. Il Sassuolo ha infatti condannato con fermezza l’accaduto, definendo l’episodio "inaccettabile” e annunciando che verranno presi provvedimenti disciplinari severi nei confronti del giovane calciatore.