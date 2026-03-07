Calcio
Tomsa strattona e spinge l’arbitro dopo l’espulsione, la condanna del Sassuolo: “Inaccettabile”

Durante Napoli-Sassuolo Primavera il centrocampista Troy Tomsa perde la testa dopo l’espulsione e aggredisce l’arbitro spingendolo in campo. Il club neroverde condanna l’episodio e annuncia provvedimenti disciplinari severi contro il giovane giocatore.
A cura di Vito Lamorte
Bruttissimo episodio durante la sfida del campionato Primavera tra Napoli e Sassuolo, conclusa con il netto 5-2 per gli azzurri. Protagonista in negativo è stato il giovane centrocampista neroverde Troy Tomsa, autore di una reazione sopra le righe nei confronti dell’arbitro Mattia Maresca dopo un’espulsione.

L’episodio è avvenuto al 62′. Tomsa era stato inizialmente ammonito dal direttore di gara per un fallo ai danni del giocatore del Napoli Gorica. La decisione non è stata accettata dal centrocampista del Sassuolo, che ha protestato con troppa veemenza e si è visto sventolare il cartellino rosso diretto per proteste.

La situazione è però degenerata subito dopo. Mentre stava lasciando il campo per rientrare negli spogliatoi, il 18enne – rumeno con origini inglesi – è tornato sui suoi passi avvicinandosi nuovamente all’arbitro: in quel momento ha affrontato il direttore di gara in modo aggressivo, arrivando a strattonarlo e spingerlo.

Alcuni calciatori in campo, anche suoi avversari, lo hanno placato ma i nervi erano saltati: mentre usciva dal campo ha spinto anche un collaboratore dell'allenatore Bigica.

Il comunicato del Sassuolo sulla follia di Tomsa in Napoli-Sassuolo

Un comportamento che ha inevitabilmente scatenato la reazione del club emiliano. Il Sassuolo ha infatti condannato con fermezza l’accaduto, definendo l’episodio "inaccettabile” e annunciando che verranno presi provvedimenti disciplinari severi nei confronti del giovane calciatore.

L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo.

La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente.

Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore.

Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete.

