video suggerito

Tifoso fa 17 mila chilometri per il derby, che è rinviato: il capitano dell’Everton gli fa una sorpresa Mackenzie Kinsella ha 15 anni, da Sydney è volato a Liverpool per seguire il derby, rinviato, però, a causa del maltempo. Una delusione enorme per questo tifoso che ha percorso 17 mila chilometri e ha speso quasi duemila euro. Il capitano dell’Everton però gli ha fatto una sorpresa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attesissimo derby tra Everton e Liverpool non si è giocato, era in programma lo scorso weekend ma è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un'allerta meteo. Incontro posticipato, che forse si terrà nel mese di febbraio. Questo match lo avrebbe voluto vedere dal vivo un grande fan dell'Everton, che dall'Australia è volato fino a Liverpool, percorrendo 17 mila chilometri. La beffa è stata tremenda, ma il capitano dei Toffees Coleman a questo giovane tifoso ha inviato un video e l'ha invitato all'allenamento dell'Everton.

Tifoso di 15 anni è volato da Sydney a Liverpool per il derby

La passione non ha confini. Mackenzie Kinsella ha 15 anni, vive a Sydney e ha una grande passione per l'Everton. Passione che le ha passato la madre, Rita nata a Liverpool. Il derby della Merseyside evidentemente è una delle partite che attende di più. Mackenzie ha risparmiato negli ultimi mesi e ha messo da parte 1500 sterline (che al cambio sono circa 1800 euro) per il volo e il biglietto del derby, oltre a quello della sfida con i Wolves (vinta 4-0). Sabato pensava di vedere il derby di Liverpool, che però è stato rinviato a causa del maltempo.

Mackenzie Kinsella ha fatto 17 mila km per vedere Everton-Liverpool, ma il derby è stato rinviato per maltempo (foto di Liverpool Echo).

Coleman invita il giovane tifoso a vedere gli allenamenti dell'Everton

Una beffa tremenda per questo ragazzino che però ha ricevuto una sorpresa. Perché il capitano dell'Everton Seamus Coleman gli ha inviato un messaggio in un video che è diventato in breve tempo virale: "Ciao Mackenzie, sono Seamus Coleman. Volevo solo inviarti un messaggio video per dirti che so che sarai molto deluso oggi. So quanto hai risparmiato per viaggiare dall'Australia al derby del Merseyside. So che non vedevi l'ora di vivere l'esperienza di essere all'ultimo derby del Merseyside al Goodison Park, quindi sono sicuro che oggi rimarrai molto delusa. Lo siamo tutti, tutti noi Evertoniani lo siamo. Non vedevamo l'ora di giocare".

E ha invitato la giovane tifosa al campo d'allenamento dell'Everton: "Ma ci piacerebbe vederti qui al campo di allenamento lunedì, se sei d'accordo. Spero che tu possa vedere qualcuno dei ragazzi e che questo possa compensare un po' la delusione, così potremo fare una chiacchierata. Ti auguro il meglio, Mackenzie, e abbi cura di te".