Tifosi lanciano topi morti in campo dopo il derby perso: banditi dallo stadio per un anno I tifosi del Brondby hanno lanciato topi morti in campo dopo il derby perso col Copenaghen: non potranno accedere allo stadio per un anno e pagheranno una multa di 670 euro.

A cura di Vito Lamorte

Episodio increscioso e alquanto singolare si è verificato dopo il derby danese tra Brondby e Copenaghen, terminato con una vittoria ospite per 3-2, dello scorso weekend. A pochi minuti dalla fine i padroni di casa vincevano 2-1 ma grazie ad un clamoroso ribaltone finale la squadra della capitale è riuscita a ribaltare la situazione e a prendersi l'intero bottino.

Questa, però, non è la situazione che ha fatto più notizia: a prendersi le pagine di cronaca, sportive e non, è stata la reazione dei tifosi locali che rimarrà per sempre nella storia del calcio danese e anche in quello europeo.

Sono stati lanciati dei topi morti sull'erba in campo durante un'azione e, per quanto sorprendente possa sembrare, non è la prima volta che accade.

Immagini del derby del 2017.

Il Brondby ha punito i colpevoli e li ha banditi dallo stadio per un anno, oltre al pagamento di una multa di 5.000 corone (circa 670 euro). Il club ha voluto spiegare quanto accaduto al quotidiano Ekstra Bladet: "Si tratta di una stupidità incomprensibile e di qualcosa da cui prendiamo fortemente le distanze. Naturalmente, queste persone staranno lontane dallo stadio per un tempo considerevole e pagheranno una multa. Come è consuetudine dopo ogni partita, stiamo rivedendo il nostro ampio materiale video. Stiamo informando i nostri steward su possibili violazioni dei regolamenti dello stadio in relazione al derby, al fine di identificare e punire coloro che hanno violato le regole".

Si tratta di un vero e proprio deja-vu, visto che nel 2017, in una partita tra le stesse squadre, gli stessi tifosi compirono la stessa azione contro il giocatore del Copenaghen Nicolai Boilesen, che aveva un passato nelle giovanili del Brondby: in quell'occasione il Brondby decise di espellere per un anno i tifosi che avevano lanciato i topi in campo e lo stesso provvedimento è stato preso anche in questo caso.

Il gruppo di ultras del Brondby ha la fama di essere uno dei più pericolosi d'Europa e con questi atti non fa altro che confermarlo.