Tifosi del Napoli sbeffeggiano Bonucci con una battuta sulla Juventus: la sua reazione Leonardo Bonucci a poche ore da Napoli-Union Berlino di Champions ha fatto due passi in città e ha dovuto ascoltare una battuta da parte di un tifoso partenopeo, che ha messo in mezzo la Juve.

Al Maradona stasera il Napoli sfida l'Union Berlino in un match valido per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. Un incontro determinante, in sensi diversi, per entrambe le squadre. Il Napoli vuole vincere e stavolta troverà in campo Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juventus che è stato preso in giro in mattinata mentre faceva un giro in città, scortato dalle forze dell'ordine. Un tifoso lo ha fatto sorridere scherzando sull'Union Berlino e paragonandola alla Longobarda.

Il Napoli grazie al successo ottenuto all'andata (per 1-0, gol di Raspadori) si è ben avviato verso il passaggio agli ottavi, che però deve blindare proprio nella gara di ritorno. Mentre l'Union fin qui ha sempre perso in Champions ed è reduce da addirittura undici sconfitte consecutive. Naviga in cattive acque la squadra di Urs Fischer, che ha sempre perso da quando ha acquistato Leonardo Bonucci. Statistica frutto di un caso, perché l'ex difensore juventino si sta comportando molto bene, nonostante tutto.

Bonucci è senz'altro il calciatore più conosciuto tra quelli dell'Union Berlino (l'altro noto è l'ex Inter e Atalanta Gosens) ed è stato riconosciuto da alcuni tifosi, appostati all'esterno dell'albergo che ospita la squadra tedesca sul lungomare. E uno di quei tifosi gli ha riservato una battuta, che ha fatto ridire il centrale che ha disputato oltre 100 partite con la Nazionale.

Nelle ore precedenti al pranzo Bonucci ha deciso di fare due passi, è andato probabilmente a respirare l'aria di mare. Dall'albergo il mare dista pochissimo. Ha visto dall'esterno il Castel dell'Ovo, è passato magari per il Borgo Marinari ed è tornato indietro, seguito da alcuni uomini delle forze dell'ordine. Nessuno si è avvicinato per foto o autografi, un tifoso però quando lo ha visto gli ha detto: "Bonucci dalla Juventus alla Longobarda sei finito, che brutta fine che hai fatto". Il calciatore ha sentito, si è girato appena e ha sorriso per quella battuta.

Chiaro il riferimento di quel tifoso. Bonucci è stato oltre dieci anni alla Juve, e con i bianconeri ha fatto incetta di trofei (8 scudetti, una mezza dozzina di coppe, due finali di Champions). Ma adesso vive una situazione totalmente differente con una squadra in difficoltà in Bundesliga e in Champions League, che è stata addirittura paragonata alla Longobarda, la squadra immaginaria protagonista del famoso film ‘L'allenatore nel pallone‘ con Lino Banfi, alias Oronzo Canà che riesce a condurre a una miracolosa salvezza la Longobarda.